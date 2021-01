Peterhansel i Barreda canvien el guió del Dakar

El francès Stéphane Peterhansel, en cotxes, i el castellonenc Joan Barreda, en motos, són els nous líders del ral·li Dakar després de la segona etapa. L’especial de 457 quilòmetres entre les localitats de Bisha i Wadi ad-Dawasir va variar el guió del ral·li més dur del món, que per segon any consecutiu es disputa a l’Aràbia Saudita. El madrileny Carlos Sainz i l’australià Toby Price van cedir la primera plaça de les seves respectives categories, ara dominades per Stéphane Peterhansel (Mini) i per Joan Barreda (Honda).

El francès en va tenir prou amb ser segon en l’etapa per superar a la classificació el seu company d’equip, Carlos Sainz, que amb 58 anys veu discutit el títol de vigent campió del Dakar. El madrileny perd 6 minuts i 37 segons en la classificació general, a la qual es reenganxa el qatarià Nasser al-Attiyah (Toyota) amb el seu triomf a Wadi ad-Dawasir.

En la categoria de motos també hi ha un nou líder. El castellonenc Joan Barreda, que va tenir problemes a la primera etapa, va reaccionar amb una gran actuació. Li va treure 3 minuts i 55 segons a meta al nord-americà Ricky Brabec (Honda) i la seva renda al capdavant de la classificació general és de 6 minuts i 23 segons sobre el defensor del títol. Aquest prometedor resultat col·loca Joan Barreda com a seriós aspirant al títol a l’Aràbia Saudita. “El terreny de l’especial d’aquest dilluns era perillós, i per això he optat per mantenir la calma en les situacions més complicades i, al final, ha sortit una molt bona etapa”, va analitzat el pilot de Torreblanca.

En quads, el millor pilot de la jornada va ser l’argentí Pablo Copetti (Yamaha), que ocupa actualment la tercera posició de la classificació general.