Peterhansel resisteix com a líder del Dakar

El francès Stéphane Peterhansel, Monsieur Dakar, com se'l coneix pels seus tretze triomfs en el llegendari ral·li, conserva el liderat en cotxes després de la cinquena etapa, en la qual el madrileny Carlos Sainz, defensor del títol, va tornar a cedir temps per problemes de navegació. La gran novetat de la jornada es va produir en la categoria de motos. L'argentí Kevin Benavides va arribar victoriós a la meta amb el nas trencat, com a conseqüència d'una caiguda, i va aconseguir la primera posició de la general.

La cinquena etapa, amb 457 km d'especial entre Al i Al Qaisumah, es presentava com una de les més complicades d'aquesta 43a edició del Dakar. No només pels problemes de navegació habituals, sinó per les pedres i les dunes que presentava el recorregut.

Giniel de Villiers (Toyota) va guanyar el pols sud-africà a Brian Baragwanath (Century) en cotxes i va aconseguir la victòria en la cinquena etapa. La parella de pilots sud-africans, separats tot just per 58 segons a la meta, va precedir Peterhansel (Mini), que continua al capdavant de la general, ara amb 6:11 minuts d'avantatge sobre el qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota), que va ser quart. Després de resoldre els seus problemes de navegació, Carlos Sainz va reaccionar i va arribar vuitè. El pilot madrileny continua tercer a la classificació general, a 48:13 del seu company d'equip, Peterhansel.

En motos, Kevin Benavides va viure una jornada heroica, en què primer es va trencar el nas i després va guanyar l'etapa i es va posar líder. L'argentí va avantatjar en un minut el xilè Nacho Cornejo, el seu company a l'equip Honda, i en 1:20 l'australià Toby Price (KTM), mentre que el castellonenc Hoan Barreda (Honda), amb problemes de navegació, va perdre 19:11 minuts.

Benevides, que no va aconseguir cap victòria d'etapa en l'edició anterior del Dakar, reprèn la seva col·lecció de triomfs parcials malgrat patir un accident al quilòmetre 330. A la classificació general, Benavides va aconseguir el liderat amb 2:31 minuts de marge sobre el líder anterior, el francès Xavier de Soultrait (Husqvarna), sisè en l'especial de dijous, a 7:55 de l'argentí. Joan Barreda va caure al novè lloc de la classificació general, amb una pèrdua de 14:02 minuts pel que fa al líder.