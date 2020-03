Qatar engega un Mundial de MotoGP a mig gas

Altres anys, a aquestes altures de l'any, estaríem parlant de l'inici del Mundial de MotoGP i fent travesses per veure quin pilot acabaria guanyant la primera cita de l'any i el campionat. Però aquesta temporada el coronavirus ha volgut, si més no a l'inici, pispar el protagonisme als pilots de MotoGP. Arran de les restriccions imposades des de Doha a les persones procedents de països que siguin un focus del virus, s'ha hagut de cancel·lar la cursa de la categoria reina, MotoGP, i, per tant, aquest diumenge els focus del traçat de Losail il·luminaran tan sols els pilots de les dues categories petites del Mundial: Moto2 i Moto3. I això gràcies a que el cap de setmana passat, quan es va decidir suspendre la cursa, els equips de Moto2 i de Moto3 ja estaven fent tests a Losail i, per tant, s'han pogut quedar i treballar al circuit sense problema.

651x366 Els germans Márquez comparteixen equip a MotoGP / EFE Els germans Márquez comparteixen equip a MotoGP / EFE

En cap cas s'ha plantejat que la cursa de Losail es disputi a porta tancada (de fet, no és un dels Grans Premis amb més afluència d'aficionats), però sí que s'han acordat diversos canvis i restriccions, com ara que el pàdoc del traçat estarà tancat a tot el personal aliè als equips i a l'organització. Això implica, doncs, que els passis de convidats i aficionats s'anul·laran per a aquesta cita per evitar que s'ajuntin en un espai reduït moltes persones i que això pugui provocar nous casos de coronavirus en un país que la setmana passada va anunciar el primer cas.

El coronavirus també ha sigut el causant de posposar en la seva totalitat el Gran Premi de Tailàndia, el segon del calendari i el qual Dorna, l'empresa que organitza el Mundial, ha reubicat per al primer cap de setmana d'octubre (del 2 al 4) i ha avançat, així, el GP de l'Aragó a l'última setmana de setembre (del 25 al 27). Així doncs, tot i que aquest divendres engegarà el Mundial amb els primers entrenaments lliures, ho farà a mig gas i no serà fins a principis d'abril que veurem les tres categories en acció al Gran Premi de les Amèriques, si no hi ha canvis d'última hora. "Anirem cursa a cursa", deia aquesta setmana Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna. I és que, per molt que els organitzadors apostin per celebrar les curses, les decisions dels governs dels països que les acullen prevalen. Després d'Austin, el Mundial farà via fins a l'Argentina (19 d'abril), que aquesta setmana ja ha confirmat que la cursa es disputarà "de manera normal", mantenint la programació prevista.

Moto2, sense rei

El Mundial que arrenca aquest divendres ho fa a Moto2 sense el vigent campió, ja que Àlex Márquez, que es va coronar la temporada passada, ha fet el salt a la categoria reina per substituir Jorge Lorenzo i fer tàndem amb el seu germà, Marc, a l'equip Repsol Honda. Un dels que podia heretar la corona del de Cervera és Brad Binder, però el sud-africà, després de tres temporades a Moto2, també fa el salt a MotoGP de la mà de KTM. Així doncs, després d'acabar tercer l'any passat, Thomas Lüthi parteix com un dels favorits, al costat del valencià Jorge Navarro. El de la Pobla de Vallbona, que complirà la seva quarta temporada a la categoria intermèdia, ha sigut el més ràpid als tests de pretemporada de Losail i aspira a aconseguir la seva primera victòria en aquesta categoria després de ser quart a la general l'any passat. El madrileny Augusto Fernández, que l'any passat també va plantar cara, ha heretat la moto d'Àlex Márquez i també és un dels candidats al títol.

651x366 Els pilots del Mundial de Moto3 / MOTOGP Els pilots del Mundial de Moto3 / MOTOGP

Màxima igualtat a Moto3

Si a Moto2 els dos primers classificats de l'any passat han fet el salt a la categoria reina, Moto3 s'ha quedat sense els tres primers de la general de la temporada passada. Lorenzo Dalla Porta, Arón Canet i Marcos Ramírez han pujat a Moto2. Per tant, la categoria petita es queda sense els principals referents de l'any passat. Com ja és habitual, a Moto3 la igualtat tornarà a ser la tònica habitual, amb curses que no es decideixen fins als últims metres. El japonès Ai Ogura ha sigut qui ha marcat el ritme en els tests de pretemporada de Jerez i Losail, tot i que a última hora Filip Salac va pispar-li el millor temps al traçat qatarià. Gabri Rodrigo i John McPhee també estaran entre els candidats a sovintejar el podi, igual que Tatsuki Suzuki, Dennis Foggia i el valencià Jaume Masià.