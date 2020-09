Quartararo torna a ser líder del Mundial

Fabio Quartararo (Petronas) recupera el liderat del Mundial de motos després de vèncer en el Gran Premi de Catalunya al circuit de Montmeló. En una cursa en què tots els equips tenien la vista posada en els radars de temperatures i en l’estat de la pista, tots es preparaven per al pitjor. Amb poc més de 20 graus a l’asfalt, els problemes amb els neumàtics -que van condicionar les qualificacions de dissabte- es multiplicarien amb la carrera en marxa en cas que la temperatura no comencés a pujar. Però Quartararo, ja des de la sortida, va posar la directa cap a la victòria.

El Diablo sortia de la graella en segona posició, just darrere del seu company d’equip, Franco Morbidelli. Entre ells dos i Valentino Rossi hi havia la lluita per l’esglaó més al del podi. Ja en el primer gir, Morbidelli i Quartararo dominaven el grup quan Andrea Dovizioso (Ducati) -el líder el mundial en aquell moment- va ser arrossegat per Johann Zarco fora de la pista. En un intent d’esquivar Petrucci, a qui la moto havia fet una cabriola, Zarco va perdre el control i va escombrar Dovi. Amb la moto destrossada, el pilot italià no va poder tornar a la pista i va perdre les opcions de mantenir-se a la primera posició de la general.

Amb el pilot de Ducati fora de joc, Morbidelli va voler intentar repetir el guió de la seva última i única victòria aquesta temporada: obrir espai amb els seus perseguidors i intentar liderar la cursa en solitari. Però Rossi -que després d’una molt bona sortida anava segon- no li volia permetre. Mentre Il Dottore aguantava el ritme de Morbidelli, Quartararo el superava per l’interior i li prenia la segona posició. L’objectiu del francès era clar: els 25 punts, la victòria. Només li van caler dues voltes més per acostar-se al seu company d’equip i consolidar la primera posició.

El ball estava entre dos italians i un francès. Però quan Rossi era a la segona posició i s’acostava a Quartaro, va sortir-se sol de la pista. Després que la seva moto perdés l’adherència a la roda davantera, el pilot de Yamaha no va poder evitar acabar a la grava. Amb la sortida de pista de Rossi, Quartararo tenia el camí lliure i sense oponents pròxims cap al liderat del Mundial. Gairebé amb la victòria reservada per al Diablo, el focus va passar a les dues posicions del podi que encara no tenien nom.

Quan només quedaven deu voltes perquè finalitzés el Gran Premi, els neumàtics de tots els equips menys un van començar a caure en picat per la gestió festa durant la cursa. Únicament les Suzukis van contradir la dinàmica general. Així, tant Joan Mir com Àlex Rins van anar a poc a poc remuntant posicions. Primer, el mallorquí va aconseguir arribar a la posició de Morbidelli, a qui va avançar per consolidar-se a la segona posició a poques voltes del final. I després, l’italià també es va veure sobrepassat per la Suzuki de Rins, que va acabar el GP al tercer esglaó del podi de Montmeló.

Poderosos, Mir i Rins encara van tenir temps per disputar-se la segona posició. A la dupla de Suzuki li sobrava força. A dues voltes per al final, el pilot català va arriscar i accelerar per acostar-se al seu company d’equip, però Mir va mantenir el ritme i el cap fred i es va assegurar el segon lloc a la prova.

Arenas ja no és el líder del Mundial

A Moto3, igual que a la categoria reina, també hi va haver canvi de líder després del pas pel Circuit. Tot i la victòria de Darryn Binder per primer cop en la categoria, el protagonista va ser Albert Arenas. El pilot català es va veure arrossegat fora de la pista quan, en un revolt on tot el grup de corredors anava en paral·lel, John Mcphee va perdre l’estabilitat de la moto i el va arrossegar. Amb Arenas fora de combat, cap dels seus perseguidors directes va fer una bona cursa i l’únic que va puntuar va ser l’actual líder de la categoria, Ai Ogura, que va acabar onzè i ara té dos punts d’avantatge a la general.

Qui sí que manté el liderat, i amb un bon marge sobre els altres pilots, és Luca Marini. El germà petit de Valentino Rossi es va endur la victòria i es va assegurar una distància més gran sobre Enea Bastianini, el seu principal competidor pel Mundial de Moto2. Després d’una batalla amb Sam Lowes durant tota la cursa, a falta de set voltes per al final l’italià va aconseguir col·locar-se primer i va mantenir la posició fins al final. Marini va aconseguir així la seva tercera victòria en la categoria aquesta temporada, mentre que Sam Lowes va acabar en la segona posició. A certa distància dels dos primers, Fabio Di Giannantonio (Speed Up) va entrar tercer.

El Mundial de motociclisme, després d’aquest trio de curses seguides, s’agafa un descans i tornarà a estar en marxa en un parell de setmanes, al circuit francès de Le Mans.