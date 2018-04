Red Bull busca com frenar les ànsies de Verstappen

Max Verstappen és un pilot que no deixa indiferent. L'holandès va sorprendre tothom quan Red Bull va apostar per ell per ser un dels integrants de l'escuderia Toro Rosso quan era ben jove (17 anys) després que el pilot desestimés una oferta de Mercedes per unir-se al seu programa de desenvolupament de pilots. I més quan, dos anys més tard, l'escuderia de la beguda energètica va decidir promocionar-lo i fer-lo pilot de Red Bull. Però la seva carrera ha estat sempre en el punt de mira de les crítiques d'alguns dels integrants del pàdoc sobretot per les seves maniobres agressives que a vegades freguen la línia del que és legal i el que no.

Diumenge, a Xangai, va tornar a passar. Primer, intentant avançar Hamilton, l'holandès va sortir per fora de la pista, perdent diverses posicions. I després, amb Sebastian Vettel. Aquest cop, el de Red Bull no va poder evitar el contacte amb el Ferrari de l'alemany i per aquesta maniobra va ser sancionat amb 10 segons. L'equip, que comença a estar fart d'aquesta conducta agressiva, va aprofitar l'oportunitat per reprendre el pilot. Helmut Marko, assessor de Red Bull i responsable de la gestió del programa de pilots de l'escuderia, no va trigar res anar a parlar amb ell. I ho va fer amb les càmeres com a testimonis. "Li he dit que arribarà el seu moment, que no s'excedeixi. Ell sap que ha perdut una victòria. Hem perdut un doblet, perquè el nostre cotxe era molt ràpid i la nostra estratègia, molt bona", sentenciava Marko als micròfons de Movistar +. El cap de l'escuderia, Christian Horner, va intentar defensar l'actitud del seu pilot assegurant que "té fam de triomfs" i que està "acumulant experiència".

Vettel, per la seva banda, també va parlar amb Verstappen sobre el que va passar a la pista i va acceptar les disculpes de l'holandès, tot i que davant dels mitjans es va limitar a dir que havia estat "una llàstima" el que havia passat. "Estava patint amb els neumàtics i vaig intentar frenar tard al revolt. El vaig tocar i, per suposat, va ser culpa meva. No vull que passin aquestes coses. Ara és fàcil de dir que podria haver esperat i que aquesta hauria estat la millor idea", es va lamentar Verstappen.

Falta de paciència

Però el cert és que no és el primer cop que li passa un incident així aquesta temporada. I la pauta sempre (o gairebé sempre) ha estat la mateixa: l'holandès té un cotxe clarament superior però la seva falta de paciència acaba amb les seves opcions a la pista. A Austràlia, la primera cita de la temporada, Verstappen va cometre una errada quan perseguia el Haas de Kevin Magnussen i va fer una virolla que li va comportar perdre quatre posicions i més tard, amb el cotxe de seguretat a la pista, va avançar Fernando Alonso (l'equip el va advertir que s'havia de deixar passar si no volia que el sancionessin). En el segon Gran Premi, a Bahrain, els problemes van començar dissabte, quan de nou va fer una virolla i va acabar contra el mur, provocant que diumenge arrenqués des de la quinzena posició. En cursa, obligat a remuntar, va topar amb Hamilton i va ser ell qui es va emportar la pitjor part, ja que va punxar el neumàtic.