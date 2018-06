L'escuderia Red Bull anuncia que utilitzarà motors Honda les temporades 2019 i 2020

L'equip de Fórmula 1 Aston Martin Red Bull ha anunciat aquest dimarts, a través del seu principal representant, Christian Horner, la signatura d'un acord per equipar els seus monoplaces amb propulsors Honda durant les temporades 2019 i 2020, en comptes dels habituals motors Renault.

Horner ha indicat que la signatura de l'acord representa "una nova fase per a l'equip Aston Martin Red Bull i el seu esforç no només per competir i guanyar els grans premis, sinó també amb el títol mundial per objectiu".

Mentre l'equip feia l'anunci, el seu actual subministrador de motors, Renault Racing Sport, ha explicat: "Dos anys després del retorn de Renault com a equip de treball, considerem que és una evolució natural tant per a Renault com per a Red Bull Racing veient les seves respectives aspiracions".

"Estem orgullosos dels extraordinaris resultats obtinguts juntament amb Red Bull Racing en les últimes dotze temporades, en particular els quatre Mundials de pilots i de constructors i les 57 victòries", es diu a la nota de premsa de Renault Sport, que reconeix que estan centrats "en la forta progressió de l'equip Renault Sport de Fórmula 1, a més de seguir fomentant la nova relació amb McLaren Racing".