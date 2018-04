Ricciardo i Red Bull s'apunten a la festa a la Xina

Aquest diumenge ha estat un gran dia per a Daniel Ricciardo. Quan tothom parlava de si Ferrari, que havia aconseguit ocupar la primera fila de la graella de sortida, sumaria un nou triomf a la Xina o de si Mercedes, amb Bottas i Hamilton, tractaria de buscar la revenja i aconseguir la primera victòria de la temporada, el Red Bull de Daniel Ricciardo ha estat el convidat sorpresa que ha decidit sumar-se a la festa.

L'australià, que arrencava sisè, ha fet una gran estratègia per escalar poc a poc posicions fins aconseguir pujar al capdamunt del podi per primer cop aquest any. El seu company d'equip, Max Verstappen, que també ha signat una bona remuntada, s'ha mostrat molt agressiu a la pista, massa i tot, i fet que li ha provocat una penalització després de tocar-se amb Vettel quan intentava avançar-lo per situar-se tercer.

Tothom es controlava, tothom estava pendent dels altres. Ferrari i Mercedes, després de les dues primeres curses, es miraven de reüll per saber quina estratègia seguia cadascú. "Ferrari ens copiarà l'estratègia", deia Toto Wolff, abans de començar la cursa, als micròfons de Movistar. I de fet, Red Bull ha estat el primer dels equips grans que ha decidit entrar a canviar neumàtics: era la volta 18 quan l'equip de la beguda energètica feia una doble aturada a boxs. Primer Verstappen i tot seguit, sense descansar, Ricciardo. Una volta més tard era Hamilton qui entrava al taller i, a la 20, Bottas visitava els mecànics. Vettel, que seguia primer, ha entrat en la volta 21 i quan ha tornat a la pista ha vist com per davant no tenia pista lliure: l'estratègia li havia donat la primera alegria del dia a Mercedes, que situava Bottas davant de l'alemany.

Räikkönen, tot i això, era qui encapçalava la cursa. Ferrari, segurament ha trigat massa a cridar el seu pilot a boxs (volta 28) i això l'ha penalitzat. Però després de l'entrada del finlandès, ha arribat el gir de guió que guardava aquesta cursa: els dos Toro Rosso han xocat a la pista (Gasly ha estat sancionat amb 10 segons) i l'escampall de trossets dels monoplaces que hi havia a la pista ha fet entrés el cotxe de seguretat. I aquí, Red Bull ha estat molt llest: com ja havia fet abans, ha fet entrar els seus dos pilots a la vegada, aprofitant el cotxe de seguretat. Hamilton preguntava per ràdio si entrava a boxs i l'equip li deia que es mantingués a la pista rodant en la tercera posició, just per darrera de Bottas i Vettel.

Però després que es retirés el cotxe de seguretat, el panorama de la cursa ha canviat. Els Red Bull, amb neumàtics nous, han començat a fer avançaments. Ricciardo s'ha situat cinquè després de superar Räikkönen i, quatre voltes més tard, avançava Hamilton mentre Horner, cap de l'escuderia Red Bull, ho celebrava al mur. "El següent és Vettel", li deien per ràdio mentre Hamilton es lamentava: "Hauríem d'haver canviat els neumàtics". L'alemany de Ferrari ha estat superat per Ricciardo en la volta 42. L'australià ja era segon. Només li quedava Bottas, a qui ha superat amb un gran interior. "Som-hi", deia Ricciardo per ràdio mentre esbufegava. Ni ell s'ho creia. Ha tingut unes quantes voltes per fer-se a la idea del que estava aconseguint. "Maniobres clíniques", li deien els seus enginyers per ràdio, mentre ell cridava, emocionat, després de sumar el primer triomf de l'any.

El podi l'han completat Valtteri Bottas, que ha fet una gran cursa per tornar a pujar al podi i salvar els mobles per a Mercedes, i Kimi Räikkönen, que ha estat tercer. Verstappen ha creuat la línia d'arribada quart, però un cop aplicada la sanció, ha estat cinquè, just per darrere de Hamilton. Hülkenberg ha acabat sisè, seguit d'Alonso, Vettel i Sainz. L'alemany de Ferrari, amb el cotxe malmès després del xoc amb Verstappen, ha anat perdent posicions fins caure fins al vuitè lloc.