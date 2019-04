Álex Rins aprofita el regal inesperat de Márquez a Austin

Sempre que es parlava del traçat d’Austin es parlava també de la victòria de Marc Márquez. Perquè el de Cervera havia obtingut la pole en les set ocasions possibles, i havia guanyat les sis curses que hi havia corregut. Ahir havia de ser la setena. Tot estava preparat perquè el cap de files d’Honda es cobrís de glòria al Gran Premi de les Amèriques. Liderava la prova amb gairebé quatre segons d’avantatge, després d’una sortida impecable i de defensar sense problemes la primera posició al primer revolt. Fins que a l’equador, quan faltaven 12 voltes, va anar a terra tot sol, en un error no forçat i absolutament imprevisible.

Álex Rins va aprofitar aquest regal inesperat per aconseguir la seva primera victòria a MotoGP. Després de la caiguda de Márquez, el pilot de Suzuki es va jugar el triomf en un duel amb Valentino Rossi. Il Dottore no va poder defensar el primer lloc i el català tocava la glòria a la categoria reina del motociclisme. “Em sento en un núvol. He guanyat el Valentino, el meu ídol d’infantesa. Això és increïble”, va comentar, eufòric, el vencedor del dia.

La fotografia de Rins ruixant amb cava els rivals des del graó més alt del podi va ser una de les dues imatges del dia. L’altra, la de Márquez aixecant la moto de terra per intentar posar-la en marxa i tornar a la pista. Li va ser del tot impossible. Era el primer KO d’un diumenge negre a l’equip Repsol Honda, ja que poc després Jorge Lorenzo també havia d’abandonar, en aquest cas per una avaria mecànica.

Rins guanya la partida a Rossi

Amb dotze voltes per acabar començava un escenari nou, inesperat. Rossi, segon, es va veure de cop i volta líder. Però tenia menys d’un segon d’avantatge respecte a Rins, que havia fet una cursa de menys a més. El català el va atrapar, després de recuperar temps dècima a dècima, metre a metre, per acabar enganxant-se al cul d’Il Dottore quan només quedaven cinc voltes per al final. El va avançar quan en quedaven quatre. El triomf se l’havien de disputar ells dos.

Rossi va provar de recuperar la posició en un parell d’ocasions frenant tard. Rins va saber defensar bé el liderat, i va agafar, a més, quatre dècimes d’avantatge que van acabar sent or. Malgrat l’últim intent de Rossi d’acostar-s’hi, a l’última volta, el pilot de Suzuki no va cometre cap error, va acabar guanyant la prova i es va convertir en el primer pilot capaç de vèncer a Austin en les tres categories: Moto3 (2013), Moto2 (2016) i MotoGP (2019). “Ha sigut millor que jo i no l’he pogut avançar”, va reconèixer Rossi amb esportivitat.

La victòria de Rins i la caiguda de Márquez van servir per animar el Mundial, que ara passa a liderar Andrea Dovizioso malgrat que va ser quart a Austin. El segon lloc és per a Rossi, i Rins puja fins al tercer lloc, mentre que Márquez és quart, a nou punts del líder.

Aron Canet es retroba amb la victòria

A Moto3, Aron Canet va tornat a pujar al graó més alt del podi, dos anys després. El pilot de Corbera no guanyava des de la prova a la Gran Bretanya del 2017 i va superar els seus rivals en un tram final espectacular, en què va ser capaç de distanciar-se un segon dels perseguidors.

Igual que a MotoGP, la categoria petita va veure’s marcada per la caiguda del líder, Tatsuki Suzuki, quan era primer en solitari quan faltaven cinc voltes. La segona posició va ser per a Jaume Masià, que d’aquesta manera es convertia en el nou líder del campionat amb 45 punts, els mateixos que Canet, però Masià té un resultat global millor a les curses.

A la categoria mitjana la victòria va ser per a Thomas Luthi, que obtenia així el triomf número 13 al Mundial. La cursa la va liderar Àlex Márquez fins a la meitat, però va acusar el desgast dels neumàtics i va acabar cinquè.