Robert Kubica tornarà a pilotar un F1 l'any vinent

Robert Kubica tornarà a la F1 la temporada vinent. El pilot polonès ha signat per al curs vinent amb l'escuderia Williams i farà parella amb el britànic George Russell. El 2017 Kubica ja va fer diverses proves per a Williams abans d'assumir per a la present temporada el paper de pilot reserva i de desenvolupament. A més, en algunes sessions lliures el pilot polonès ja havia conduït el Williams FW14.

Welcome back on to the #F1 grid, Robert! Read the full story 👇 — WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 22 de novembre de 2018

Kubica, allunyat de la competició de la F1 des de fa vuit anys, va retirar-se temporalment de l'automobilisme després d'haver patit un accident quan competia en el Mundial de Ral·lis l'any 2011. Segons Williams, durant aquests anys Kubica "ha completat un programa de rehabilitació" per preparar-se per tornar a competir la temporada vinent.

"M'agradaria donar les gràcies a tots els que m'han ajudat durant un període difícil de la meva vida en aquests últims anys. Ha sigut un viatge desafiant per tornar de nou a la Fórmula 1, però el que semblava gairebé impossible ja comença a ser possible", ha explicat Kubica, que ha afegit: "No serà fàcil, però amb un treball dur i dedicació tant George com jo treballarem junts per intentar ajudar l'equip a millorar. Aquest any ha sigut dur, però n'he après molt i vull agrair a Sir Frank i Claire [Williams] aquesta oportunitat".

"Estar de tornada a la graella F1 la temporada vinent serà un dels èxits més grans de la meva vida", ha sentenciat el pilot.

Claire Williams, directora de l'equip Williams, ha comentat que el fet de tornar a la competició és "un gran reconeixement a la força, al caràcter i a la tenacitat" de Kubica.