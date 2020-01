Rossi esperarà fins a meitat de temporada per decidir el seu futur

Valentino Rossi no vol presses. I menys, per decidir el seu futur. El pilot de Tavullia, que el 16 de febrer farà 41 anys, esperarà fins a meitat de temporada per saber què farà a partir de l'any vinent. Tot i que Yamaha, que ha sigut el primer equip que ha mogut fitxa, li havia preguntat a principis d'any què volia fer a partir del 2021, el pilot italià ha preferit rumiar-s'ho una mica més.

"Per raons dictades pel mercat de pilots, Yamaha em va demanar a principis d'any que prengués una decisió sobre el meu futur. D'acord amb el que vaig dir en l'última temporada, vaig confirmar que no volia prendre cap decisió amb pressa i que necessitava més temps. Yamaha ha actuat en conseqüència i ha tancat les negociacions en curs", ha dit Rossi. El que és segur és que, si Valentino Rossi vol seguir a MotoGP més enllà d'aquest any, no serà a l'equip oficial de Yamaha, perquè aquest dimecres al migdia la marca japonesa ha anunciat que el company de Maverick Viñales de cara a les temporades 2021 i 2022 serà el francès Fabio Quartararo. El jove pilot, que va debutar la temporada passada amb la Yamaha satèl·lit de l'equip Petronas i es va convertir en el millor rookie, ha demostrat que pot ser més que competitiu a la categoria reina i, per tant, Yamaha, després de veure com diversos equips s'interessaven per ell, no l'ha volgut deixar escapar.

651x366 Fabio Quartararo / ROMÁN RÍOS / EFE Fabio Quartararo / ROMÁN RÍOS / EFE

"El Fabio només té 20 anys, però ja ha mostrat una gran maduresa. Ell i el Maverick ens proporcionaran un gran estímul a tots els que formem part de l'equip per continuar desenvolupant la YZR-M1", ha explicat Lin Jarvis, director general de l'equip, que arrenca la temporada amb els deures fets en un curs que es preveu mogut, ja que tots els pilots hauran de renovar el seu contracte o bé signar amb un altre equip.

Rossi vol respostes

Després d'haver canviat a finals de la temporada passada el seu cap de mecànics (ara compta amb David Muñoz), Rossi vol veure com es troba a la pista per decidir què farà a partir de l'any vinent. "Després dels últims canvis tècnics i amb l'arribada del meu nou cap d'equip, el meu primer objectiu és ser competitiu aquest any i continuar la meva carrera com a pilot de MotoGP també el 2021. Abans de fer-ho, necessito tenir respostes que només la pista i les primeres curses em poden donar", ha dit Rossi.

Yamaha ja ha signat amb Quartararo i ha renovat Viñales i, per tant, si Rossi decidís seguir més enllà del 2020 com a pilot de MotoGP, no ho podria fer a l'estructura oficial de l'equip japonès. Tot i això, Yamaha ha anunciat que si allarga la seva carrera estarà al seu costat, i li ha assegurat la disponibilitat d'una YZR-M1 amb especificacions de fàbrica, a més d'un equip complet d'enginyers. "Yamaha està disposada a donar-me suport en tots els aspectes, donant-me una moto de fàbrica i un contracte de fàbrica. Als primers tests faré el possible per fer un bon treball juntament amb el meu equip i estar a punt per a l'inici de temporada", ha conclòs Rossi.