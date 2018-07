SIC Yamaha, el nou equip de MotoGP

Dues confirmacions en qüestió de minuts. L'equip Ángel Nieto de MotoGP, que dirigeix Jorge Martínez 'Aspar', ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb els representants del Circuit Internacional de Sepang (SIC, per les sigles en anglès) perquè gestionin ells a partir de la temporada vinent, la 2019, l'equip de MotoGP. Així, des del 2019, Aspar serà l'assessor esportiu de l'equip, mentre que la gestió l'assumirà SIC.

I just uns minuts més tard, Yamaha ha fet oficial que ha signat un acord per als pròxims tres anys, fins al 2021, amb SIC per tal que l'escuderia sigui l'equip satèl·lit de la marca i disposi de dues Yamaha YZR M1 per als seus dos pilots.

Així, l'equip SIC serà el substitut de l'equip Tech3, que dirigeix el francès Hervé Poncharal i que quan acabi aquesta temporada canviarà Yamaha per KTM.

Ara doncs, el dubte que falta per resoldre és el nom dels dos pilots que pilotaran les dues Yamaha del nou equip SIC. El projecte, de fet, estava encarat cap a Jorge Lorenzo, però el mallorquí va canviar d'idea i va acabar fitxant per Honda. Així, un dels més ben posicionats és el català Dani Pedrosa, que la setmana que ve, des de Sachsenring, farà oficial quin serà el seu futur després de fer-se oficial que no seguiria sent el company de Marc Márquez. El propietari de l'altra moto, amb tota seguretat, serà Franco Morbidelli.