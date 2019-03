Vettel i els Ferrari marquen el to als lliures de Bahrain

L'alemany Sebastian Vettel ha sigut el pilot més ràpid dels entrenaments lliures d'aquest divendres per al Gran Premi de Bahrain, al circuit de Sakhir. La segona cursa d'aquesta temporada es disputarà aquest diumenge en horari nocturn.

El pilot de Ferrari ha obtingut la millor marca de tota la graella amb un minut, 28 segons i 846 mil·lèsimes, 35 més que el seu company d'equip Charles Leclerc. Els dos Ferrari s'han classificat per davant dels dos Mercedes, dominadors del primer Gran Premi de l'any, a Austràlia. Lewis Hamilton ha sigut tercer i s'ha quedat a sis dècimes de l'alemany, mentre que Valtteri Bottas, a set dècimes, ha sigut el quart més ràpid.

Nico Hülkemberg ha sigut cinquè, per davant del pilot de RedBull, Max Verstappen. Per altra banda, Carlos Sainz, que es va haver de retirar a Austràlia per culpa del motor, ha acabat onzè, a un segon i tres dècimes de Vettel.

El tercer i últim entrenament lliure es disputarà aquest dissabte, hores abans de la qualificació, que determinarà la formació de sortida de la cursa de diumenge (17.10 h, Movistar Fórmula 1), la segona de les 21 que formen el Mundial de F1.