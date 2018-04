Sebastian Vettel troba a faltar les hostesses a la F1

El quatre vegades campió del món de Fórmula 1 Sebastian Vettel ha dit aquest dilluns que troba a faltar la figura de les hostesses durant la celebració dels Grans Premis. "Crec que sóc un conservador i m'agradaria mantenir certes coses. És una mica trist que no hi hagi més hostesses", ha comentat l'alemany en una entrevista al portal Crash.net. El pilot de Ferrari fa referència a la decisió dels organitzadors del mundial -que no la F1- d'eliminar la figura de les 'grid girls', les hostesses que esperaven els esportistes al costat del seu monoplaça.