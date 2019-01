Toby Price guanya el seu segon Dakar

Toby Price ja té el seu segon Dakar. El pilot australià, malgrat arrossegar molèsties al seu canell després que un mes abans del ral·li es trenqués l'escafoide, ha sumat el seu segon Dakar (ja va guanyar el del 2016) gràcies a la regularitat que ha mostrat durant tota la cursa. Aquest dijous, Price ha guanyat l'etapa (la primera del 2019) i ha acabat imposant-se a la general per davant del seu company a KTM Matthias Walkner i Pablo Quintanilla, de Husqvarna. D'aquesta manera, la marca austríaca ha ampliat la seva ratxa de triomfs, amb 18 anys consecutius guanyant.

Quintanilla, segon de la general abans de l'última etapa, ha caigut quan tan sols havia disputat 10 quilòmetres i ha perdut totes les opcions de disputar-li la victòria a Price.

Pel que fa als catalans, el millor en motos ha estat Oriol Mena, que ha acabat el Dakar en el novè lloc, mentre que Laia Sanz ha acabat en una meritòria onzena posició i ha completat el seu novè Dakar consecutiu.

Pel que fa als cotxes, Nasser al-Attiyah no ha donat opció als seus rivals i ha guanyat el seu tercer Dakar, després dels que ja va aconseguir els anys 2011 i 2015. Segon ha acabat Nani Roma, seguit de Sébastien Loeb. El guanyador de l'última etapa ha estat Carlos Sainz, que ha guanyat la seva primera etapa d'aquest Dakar.

En la categoria de 'side by side', el triomf final ha estat per a Chaleco López mentre que el català Gerard Farrés, amb Dani Oliveras com a copilot, ha acabat segon en l'any del seu debut.