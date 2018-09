Toni Bou allarga la seva llegenda amb el 12è Mundial a l'aire lliure

La llegenda de Toni Bou segueix creixent. La dimensió del català està a l’altura dels millors esportistes catalans i estatals de la història. Bou no es cansa de guanyar i aquest cap de setmana va sumar un nou títol mundial a l’aire lliure més a una col·leció on els títols s’encadenen amb regularitat: cada temporada, en cauen dos, de Mundials. El pilot de Montesa va assegurar-se matemàticament el Mundial de trial a l’aire lliure a la localitat britànica de Silsden, després d’una temporada pràcticament immaculada. A la primera oportunitat que va tenir per fer-se amb el campionat, ja va imposar la seva llei en quedar per davant d’Adam Raga (TRRS) i Miquel Gelabert (Sherco), protagonistes d’un podi 100% català.

A falta d’una prova per finalitzar la temporada 2018 de TrialGP, Toni Bou va imposar-se al Gran Premi de la Gran Bretanya, una prova que ja porta set temporades guanyant de forma consecutiva, des de l’any 2012, i amb aquesta nova corona, ja porta 12 anys guanyant tots els títols: 12 mundials de trial a l’aire lliure i 12 mundials indoor. 24 Mundials sense qui ningú pugui aturar-lo. “Estic molt content, cada temporada els rivals intenten millorar i la pressió és nota, la feina de l’equip ha estat increïble, no puc queixar-me” va afirmar el pilot català, qui tornarà a Catalunya avui després de fer nit a terres britàniques.

Un palmarès espectacular

A punt de complir els 32 anys, el Pluricampionat del Món va revalidar el títol després de signar una brillant temporada en què ha guanyat sis victòries, sumant set podis en vuit carreres quan falta una darrera cita, aquella del Gran Premi d’Itàlia que tancarà la present temporada. Una nova temporada en que Bou ha aconseguit mantenir-se per davant d’Adam Raga, el darrer home capaç de guanyar el Mundial, quan ho va fer tant el 2005 com el 2006. Des de llavors, Bou ha manat.

Toni Bou, que va debutar al Mundial el 2003 i es va estrenar amb l’equip Repsol Honda el 2007 aconseguint el seu primer títol, ha sumat 103 victòries en 203 GGPP, 148 podis i 12 mundials a l’aire lliure, així com altres 12 títols a l’interior. Els números del pilot de Montesa són espectaculars: el d’aquest any és el dotzè títol mundial a l’aire lliure, que se suma als dotze amb què ja compta en pista coberta i que fan un total de 24 corones mundials en les diferents disciplines.