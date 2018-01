Toni Bou consolida el liderat al Mundial de X-Trial amb el tercer triomf consecutiu

El pilot català Toni Bou ha aconseguit aquest divendres a la nit a Tolosa (França) el seu tercer triomf consecutiu a la tercera prova puntuable per al Mundial de X-Trial, amb el qual consolida el liderat de la general, en què ja avantatja de 20 punts el segon classificat, el també català Adam Raga.

Bou, de 31 anys i 11 vegades campió del món d'aquesta especialitat, ja es va imposar en la prova inaugural disputada al desembre a la Vendée (França) i la setmana passada va repetir triomf a Montpeller.

El pilot de Piera ha liderat les tres fases de la competició a Tolosa. Ha penalitzat vuit punts a la ronda de classificació, però ha liderat el seu grup de semifinals contra Gelabert i Busto i ha superat Raga a la final.

"He fet una bona feina tot i el cansament als braços. Estic content per haver aconseguit la victòria a Tolosa, un dels trials més importants, i també per haver-ho fet de manera consecutiva", ha destacat Bou.

Després de la disputa de les tres primeres proves del Mundial, Bou suma 60 punts, seguit de Raga i Benoit Bincaz, segon i tercer amb 42 i 26 punts, respectivament. La pròxima cita mundialista també tindrà lloc en territori francès, a la ciutat d'Estrasburg, el 26 de gener.