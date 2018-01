Toni Bou manté la ratxa de triomfs a Estrasburg

Toni Bou segueix imparable. El pilot de Piera ha sumat aquest divendres a la nit a Estrasburg el quart triomf consecutiu al Mundial d'X-trial, la competició 'indoor' del trial. Segon ha acabat Miquel Gelabert, mentre que al tercer graó del podi hi ha pujat Adam Raga, segon a la general.

El de Piera ha competit amb molèsties als braços, però tot i això ha tornat a imposar-se als seus rivals just abans de la cita amb el Palau Sant Jordi. I és que el Mundial d'X-trial torna a Barcelona aquest proper cap de setmana. Diumenge dia 4, els pilots tornaran a conquerir el Palau Sant Jordi.

"Estic molt content. Físicament ha estat un trial molt exigent i, amb els meus problemes als braços, no he entrenat durant tota la setmana per no carregar-los massa. Ha estat molt difícil, perquè quan tens problemes, tot es complica", ha assegurat el de Piera, que ha felicitat a "Miquel Gelabert per la seva primera final i el podi". Bou ha conclòs: "Estic satisfet de com ha anat la prova i per aconseguir el triomf, perquè aquest em va molt bé per al campionat".