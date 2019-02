Toni Bou suma la seva victòria 60 al Mundial de X-Trial

El pilot del Repsol Honda Team Toni Bou s'ha imposat aquest dissabte a la nit a l'X-Trial de Granada, quarta prova del Campionat del Món, i acumula un total de 60 triomfs en la màxima competició sota sostre. Amb la tercera victòria de la temporada, Bou fa més gran el seu liderat en el campionat.

Bou ha liderat amb solvència la fase de classificació –només ha penalitzat dos punts– i la seva semifinal, on n'ha cedit només un. A la final, davant Jaime Busto, el pilot de l'equip Repsol Honda ha encarrilat la victòria superant sense errors les zones dos, tres i quatre.

El tercer triomf de la temporada deixa Bou més líder de la classificació general, amb 13 punts d'avantatge sobre el segon, Adam Raga. "Estic molt content. Ha sigut una victòria molt treballada. Era molt important sortir per totes i finalment he pogut guanyar després d'una semifinal molt difícil, en la qual no podíem cometre errors", ha explicat Bou, que ha assegurat que torna cap a casa "recuperant les bones sensacions" i "amb ganes de seguir lluitant per aquest campionat".

La cinquena i penúltima cita del campionat es disputarà el 9 de març al Palais des Sports de Marsella, a França.