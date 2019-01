Tres podis, la collita catalana al Dakar

El Dakar 2019 va tancar-se dijous a la tarda amb nous èxits dels pilots catalans, que demostren que, per molt que passin els anys, els podis estan gairebé assegurats. En aquesta edició hi ha hagut tres podis catalans: el segon lloc de Nani Roma i Àlex Haro en cotxes, el segon lloc també de Gerard Farrés i Dani Oliveras en la categoria de side by side,en què debutaven, i la tercera posició de Moi Torrallardona en la categoria de camions a bord de l’Iveco conduït per l’holandès Gerard de Rooy. A més, cal afegir que, dels 28 catalans que van prendre la sortida des de Lima, tan sols s’han registrat quatre abandonaments, els dels pilots de motos Joan Pedrero (etapa 3), Pep Mas (etapa 5) i Armand Monleón (etapa 8), i el del camió de Jordi Celma (etapa 8).

Toby Price ha aconseguit el triomf en la categoria de motos, una victòria que, per al pilot andorrà Albert Llovera, “no era esperada”. “L’escafoide és molt difícil de recuperar”, assegura, i recorda el dolor que deu haver suportat l’australià durant el Dakar. El fet que no s’hagi resolt fins a l’últim dia és interessant per a Llovera: “Hi havia moltes marques a dalt, han guanyat etapes motos de marques diferents, això és genial”, afegeix. En la categoria de motos, el millor català ha sigut Oriol Mena, que ha acabat novè. “És bestial el que ha fet”, reconeix el pilot andorrà. “En les últimes etapes estava en terra de ningú i ha sigut capaç de no afluixar però tampoc d’arriscar massa. L’any vinent el veurem en algun equip”, assegura. Menció a banda mereix l’actuació de Laia Sanz. Després de tres mesos al llit a causa d’una malaltia i d’haver entrenat tan sols un mes abans d’anar al Dakar, la de Corbera de Llobregat ha tancat la participació en el ral·li en l’onzè lloc, una posició que representa la seva segona millor classificació. Però, a més, ha sigut capaç d’arribar a la meta de nou, i ja en van nou de consecutives, ja que no ha abandonat mai. “Ho ha donat tot, per a ella arribar-hi ja va ser molt important. Les primeres etapes van ser per provar-se i li va faltar ritme, però ha fet una segona setmana espectacular”, reconeix Llovera. Sanz, de nou, ha sigut la millor dona, un reconeixement que ha guanyat en les nou edicions que ha disputat. Dels catalans en la categoria de motos, Marc Solà també va arribar a Lima. Ho va fer en el 18è lloc de la general, amb el seu millor resultat fins al moment.

Pel que fa als cotxes, Albert Llovera posa en valor el segon lloc de Nani Roma: “Ha d’estar content. Va triar l’opció bona de Mini, quedant-se amb el 4x4 i no fent el pas al bugui”. El de Folgueroles, que suma el quart podi des que va passar-se a les quatre rodes, ha estat molt regular, ja que, menys una, l’última, ha acabat totes les etapes entre els cinc primers. A més, destaca la participació del seu copilot, Àlex Haro (que també va ser copilot de Llovera anys enrere), disputant les últimes etapes amb diverses costelles fissurades. “Devia anar infiltrat per acabar, perquè això fa molt de mal”. El triomf va ser per a Nasser al-Attiyah, de qui el pilot andorrà destaca que aquest any està en un gran estat de forma. “No ha deixat perdre res, ha guanyat totes les curses en les que ha participat i al Dakar fins i tot va guanyar l’etapa del primer dia de la marató”.

Sobre Isidre Esteve, que va igualar la classificació de l’any anterior, 21è, tot i haver tingut problemes fins i tot en l’última etapa, el pilot andorrà afirma que “ho ha fet molt bé” i, de nou, remarca la importància de la figura del seu copilot, Txema Villalobos. “Ha evolucionat molt, en sap tant de mecànica, que era al que ell es dedicava, com fa de copilot”. Pel que fa a la resta de catalans, l’incombustible Xavi Foj va completar un nou Dakar, aquest cop en la 37a posició, seguit de Rosa Romero. L’osonenca debutava en la categoria de side by side i com a copilot de la italiana Camelia Liparoti després de molts anys participant en moto, i ha acabat 38a de la general de cotxes i segona de la categoria femenina. Lucas Cruz (amb Carlos Sainz al volant) va acabar 13è després de perdre les opcions de revalidar el títol el tercer dia.

En la categoria de side by side, els debutants Gerard Farrés i Dani Oliveras van tancar la seva participació amb un gran segon lloc, a una hora del guanyador, Chaleco López. “M’hauria agradat que hagués guanyat, ha treballat molt bé”, diu Llovera, que descriu com a “molt semblants” les sensacions de pilotar una moto i un side by side. Per la seva banda, Xavier Blanco, com a copilot de José Antonio Hinojo, va ser vuitè.

Pel que fa als camions, Moi Torrallardona, a bord de l’Iveco de Gerard de Rooy, va aconseguir un nou podi. “És molt complicat el que fa, cal felicitar-lo”, assegura Llovera. Ferran Marco, amb el Tatra pilotat per Ales Loprais, va ser cinquè, mentre que el camió de Jordi Juvanteny, José Luis Criado i Xavier Domènech va guanyar les categories de producció i 6x6.