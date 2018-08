Vettel manté el pols amb Hamilton i anima el Mundial

El Mundial no té amo. La temporada de Fórmula 1 té ganes de mantenir el component imprevisible quan falten vuit carreres per al final. Ahir la victòria de Sebastian Vettel (Ferrari) al Gran Premi de Bèlgica va obrir –una mica més– la classificació general. L’alemany millora cada cap de setmana, fins al punt de mirar de tu a tu Lewis Hamilton (Mercedes). El vigent campió va rodar com va poder pel traçat de Spa-Francorchamps. El valor de la seva ‘pole’ va acabar en no-res abans d’estrenar la segona volta. Vettel va mantenir-se enganxat al seu darrere fins que va avançar-lo.

El de Ferrari va fer-ho bé i va mantenir-li el pols durant les primeres corbes, lluny d’un accident entre Nico Hülkenberg (Renault) i Fernando Alonso que va marcar part de la cursa. L'Spa mai ha sigut un Gran Premi avorrit i ahir no va ser una excepció. El d'Emmerich am Rhein no va frenar prou i va fer que l’asturià volés pels aires. Un nou KO tècnic d’Alonso, a qui persegueix la mala sort en la recta final de la seva trajectòria pels circuits de la Fórmula 1.

L’incident va tenir danys colaterals: Alonso va trencar l’aleró de Daniel Ricciardo (Red Bull) i va pentinar Charles Leclerc (Sauber), cosa que va deixar els dos pilots fora de la competició; Valtteri Bottas (Mercedes) i Kimi Räikkönen (Ferrari) van acabar amb problemes i van haver de passar pel box de l’equip. Van poder solucionar-los a mitges: el de Ferrari no va poder continuar i va perdre una bona ocasió per tenyir el podi del vermell italià de l’escuderia.

El ‘safety car’ ordenava la graella i posposava les batalles individuals. Hamilton va trigar cinc metres a intentar recuperar la primera posició quan es va reprendre la carrera. El de Mercedes volia evitar cedir metres. Les condicions afavorien el cotxe de Vettel, que es va fer fort i va obrir escletxa entre els dos grans aspirants al títol del Mundial. Ni els ‘pit stop’ van frenar el campió més jove de la història de la F1. La seva aturada en la recta final va ser de poc més de dos segons, fina. L’eficàcia dels mecànics i la presència de Max Verstappen va fer impossible la reacció de Hamilton.

El britànic va perdre unes dècimes per deixar enrere el de Red Bull, bronze a Bèlgica, i va intentar esprémer els neumàtics per col·locar-se primer. El quart lloc de Bottas va ser un premi de consolació per a Mercedes, que va fer un pas endavant en la competició de constructors. Vettel va tenir via lliure per alimentar les distàncies i signar una victòria contundent, la cinquena de la temporada (les mateixes que Hamilton). El pilot va escoltar l’himne de l’Alemanya satisfet, segon al Mundial, però retallant un total de set punts a la taula general.