Vettel, el més llest de la classe a Austràlia

Sebastian Vettel ha aconseguit el triomf en la primera cursa de la temporada del Mundial de Fórmula 1. El pilot alemany de Ferrari, quan tothom s'esperava un triomf de Hamilton amb Mercedes, ha aprofitat l'oportunitat que li ha donat el cotxe de seguretat per, fent una bona estratègia, acabar superant Hamilton i Räikkönen, que fins el canvi de neumàtics anaven per davant d'ell.

Hamilton ha mantingut la primera posició en la sortida tot i els intents d'avançament de Räikkönen. Ferrari ha decidit entrar a canviar neumàtics en la volta 18 i Mercedes, veient que el que sobre el paper era el seu principal rival pel triomf entrava a box, ha calcat l'estratègia, oblidant a Vettel, que anava més de cinc segons pel darrere.

L'alemany, doncs, amb els dos pilots que anaven pel davant seu havent canviat neumàtics, es situava primer. I llavors, unes voltes més tard, és quan ha arribat la sorpresa. Els Haas han tingut problemes amb una de les pistoles que cargola les femelles de les rodes: primer Magnussen, que ha aconseguit quedar-se en una de les poques escapatòries que té el traçat australià, i just dues voltes més tard, Grosjean. La desesperació del mecànic de Haas encarregat d'aquella pistola era evident quan veia que els dos pilots de l'equip s'havien de retirar. Però el francès s'ha quedat aturat a un lloc complicat i ha provocat l'activació primer del cotxe de seguretat virtual i voltes més tard, quan ha entrat a la pista la grua per retirar el vehicle, l'entrada del cotxe de seguretat. Amb el cotxe de seguretat virtual, Vettel ha apostat per entrar a boxs. I quan ha tornat a la pista, seguia al davant, amb Hamilton i Räikkönen pel darrere.

"Què he fet? Ningú m'ha dit que Vettel estava a boxs. Hauria d'haver anat més ràpid?", preguntava Hamilton, sorprès. Fins al final, Hamilton ha provat tot per avançar Vettel, però l'alemany no ha donat el seu braça a tòrcer i ha aconseguit, com ja va fer l'any passat, la primera victòria de la temporada. "Bona estratègia, bona cursa. Cal millorar, però aquí estem", assegurava Vettel després de la cursa.

Alonso, cinquè

Fernando Alonso ha acabat la primera cursa de l'era McLaren Renault amb un cinquè lloc. El pilot asturià ha remuntat posicions i tot i que si en l'inici de la cursa lluitava pel desè lloc amb Carlos Sainz, ha pogut remuntar posicions i ha acabat la cursa lluitant pel cinquè lloc amb Max Verstappen. Carlos Sainz, per la seva banda, ha estat desè.