Vettel aconsegueix un patit triomf a Bahrain

Sebastian Vettel ha aconseguit el triomf del Gran Premi de Bahrain de Fórmula 1. El pilot alemany de Ferrari ha guanyat amb una estratègia espectacular, conservant neumàtics i defensant-se dels atacs de Bottas, l'únic que ha pogut discutir-li la victòria fins al final. Hamilton, finalment, ha pujat al tercer graó del podi mentre Vettel, en el seu Gran Premi número 200, aconseguia el segon triomf consecutiu i se situa encara més líder de la general.

I és que les últimes voltes han sigut una bogeria. Vettel era primer amb uns neumàtics desgastats, seguit de Bottas i de Hamilton, que després de remuntar estava nerviós i només preguntava per ràdio quina era la seva situació amb Vettel. Mercedes pensava que l'alemany faria una segona aturada a boxs (havia canviat els neumàtics a la volta 18) i els enginyers calculaven quant de temps calia perquè Hamilton acabés per davant de Vettel en cas que l'alemany entrés a boxs. Però no hi ha entrat: l'alemany ha gestionat a la perfecció els neumàtics, els ha mimat i ha rodat amb els mateixos fins al final. Bottas, amb els neumàtics també malmesos, intentava avançar-lo per qualsevol lloc a la pista un cop han vist que l'alemany no s'aturaria més. Els segons que tenia d'avantatge Vettel han anat caient a poc a poc, fins que a tres voltes per al final Bottas estava enganxat a l'aleró posterior del Ferrari. Vettel s'ha defensat molt bé, tancant portes a tots els revolts i a les rectes per aconseguir el triomf. "Us ho he dit, us havia dit que els neumàtics aguantarien!", deia un eufòric Vettel per ràdio als seus després de creuar la línia d'arribada.

La nota negativa per a Ferrari ha sigut l'incident que hi ha hagut al 'pit lane'. L'equip ha cridat a boxs Kimi Räikkönen, i els mecànics han indicat al finlandès que podia sortir un cop havia acabat el canvi de rodes. Tot i això, un dels mecànics encara no s'havia retirat i el monoplaça de Räikkönen l'ha atropellat. "Stop, stop, stop", li han cridat des del mur a Räikkönen per ràdio. El finlandès ha deixat al cotxe al 'pit lane' i s'ha retirat.

La cursa ha sigut un malson per als Red Bull, que tan sols han durat a la pista una mica més d'una volta. Daniel Ricciardo s'ha aturat a la pista després que el cotxe s'hagi parat i Verstappen, que ha xocat amb Hamilton, ha punxat el neumàtic i, tot i que ha arribat a entrar a boxs a canviar les rodes, no ha pogut aguantar ni una volta més després de sortir del taller. La sortida ha sigut complicada perquè Pérez i Hartley han xocat i Direcció de Cursa, després de penalitzar el de Toro Rosso amb 10 segons, ha anunciat que investigaria l'incident després de la carrera. Aquest incident ha fet activar el cotxe de seguretat virtual, que s'ha estat a la pista durant quatre voltes. Pel davant, Bottas ha aconseguit superar Räikkönen en l'arrencada mentre Hamilton, un cop han desactivat el cotxe de seguretat virtual, ha fet un triple avançament de cop i s'ha situat sisè.

Pierre Gasly mereix una menció a banda perquè, amb el Toro Rosso amb motor Honda, ha aconseguit acabar la cursa al quart lloc. Fernando Alonso, per la seva banda, ha acabat setè, de nou als punts.