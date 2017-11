"Veurem què ens ofereix el futur": el pilot Albert Cabestany s'acomiada del seu equip després de 13 anys

Albert Cabestany ha disputat aquest cap de setmana l'última cursa de trial amb Sherco, el que ha estat el seu equip durant els últims 13 anys. "Sempre és complicat dir adeu. I avui toca dir un adeu que mai vaig pensar que arribaria", diu el pilot de trial al seu compte de Facebook.

El pilot explica que han sigut "molts anys lluitant colze a colze amb aquest gran equip, professional, però sobretot humà". "Em sento un privilegiat per haver compartit els últims 13 anys amb Paxi, 12 amb el crac Lluis Gallach i uns quants més amb David Sarrias", afegeix Cabestany. Campió del món de trial 'indoor' l'any 2002 i set cops subcampió d'aquesta modalitat, el pilot tarragoní diu que no té paraules per "agrair" tot el que el seu equip li ha aportat. "Us desitjo el millor en els vostres projectes professionals", els diu als fins ara membres del seu equip. "La d'avui ha sigut l'última carrera oficial amb vosaltres, i se'm fa estrany, quan hi penso. Ara ens queda acabar el que queda d'any amb el meu inseparable escuder, el meu pare, i la meva Sherco", diu, abans d'apuntar: "Veurem què ens ofereix el futur...".