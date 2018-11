Primera 'pole' per a Viñales en uns entrenaments marcats per la caiguda de Marc Márquez

Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1) ha protagonitzat la seva primera 'pole position' de la temporada en ser el més ràpid en la segona classificació per al Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP que diumenge es disputa al circuit Ricardo Tormo de Xest, en què Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) ha protagonitzar la gesta del dia.

Viñales no havia aconseguit ser el més ràpid d'entrenaments en el que va d'any, ja que la seva última millor classificació la va aconseguir en el Gran Premi d'Aragó de la passada temporada.

El campió del món, per la seva banda, ha caigut només començar la segona classificació, amb la mala sort que novament se li ha sortit la seva espatlla esquerra, un problema del qual serà intervingut quirúrgicament aquest hivern, de manera que ha tornat ràpidament al seu taller per solucionar el problema i poder continuar l'entrenament oficial. Tot i els dolors, el campió del món de Repsol Honda ha estat capaç de tornar a pujar a la moto per saltar a l'asfalt i protagonitzar el cinquè millor temps de la sessió.

Tony Arbolino ha aconseguit adjudicar-se l'última 'pole' de Moto3 de la temporada. L'italià ha marcat un temps d'1:46.773. L'italià Luca Marini (Kalex) ha defensat amb èxit la primera plaça que ha ocupat durant bona part de la sessió oficial d'entrenaments de Moto2. Xavier Vierge sortirà segon i Marcel Schrotter, tercer.