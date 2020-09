Viñales es treu l’espina a Misano

Maverick Viñales es va treure l’espina que tenia clavada de l’anterior Gran Premi al circuit de Misano i es va endur la victòria després de fer el millor temps en la classificació. Per segon cap de setmana consecutiu, Viñales havia pogut esprémer al màxim la seva Yamaha dissabte però necessitava, aquest cop sí, treure-li el màxim rendiment en cursa. Fa set dies el català va acabar en sisena posició amb no gaire bones sensacions i va deixar clar que lluitaria per aconseguir la primera victòria de la temporada en el segon GP a Misano. I així va ser.

Després d’una bona sortida, va aconseguir mantenir la primera posició, però Francesco Pecco Bagnaia, que havia mantingut el millor ritme en tot el cap de setmana, no li posaria les coses fàcils. En les primeres voltes, pocs avançaments però moltes caigudes. En els dos primers girs fins a quatre pilots van marxar del traçat i només Valentino Rossi va aconseguir tornar a pujar a la moto, tot i que va acabar abandonant.

A les sis voltes de l’inici, Pecco va aconseguir sobrepassar Viñales i a poc a poc va anar obrint espai entre ells. Quan ja era gairebé impossible atrapar l’italià, i el català ja estava a certa distància de la batalla per a la tercera posició entre Pol Espargaró i Fabio Quartararo, assegurar la segona posició semblava un bon desenllaç. Però, a menys de set voltes per al final, Bagnaia va perdre el control de la roda del darrere i va acabar a la grava. S’obria un nou escenari per a Viñales: amb el marge de què disposava, tenia la victòria a tocar.

Mentre l’empordanès marxava en solitari cap a la victòria, Espagaró i Quartararo seguien amb la seva batalla per l’últim lloc del podi: el català aguantava els atacs del francès quan va aparèixer Joan Mir amb la seva Suzuki per avançar primer Quartararo i després Espargaró i assegurar-se així el segon lloc. La tercera posició se la va quedar Pol Espargaró.

Tot i que Quartararo va travessar abans que ell la línia de meta, no va executar la penalització per sortir-se del traçat i va quedar endarrerit a la taula, ja que se li van sumar tres segons extra.

Pas endavant d’Àlex Márquez

Àlex Márquez, a Misano, va fer el pas endavant que tant desitjava amb l’Honda. El de Cervera va acabar setè, i es va acostar així al seu objectiu d’aquesta temporada: mantenir-se sempre entre els deu primers de cada Gran Premi.

Una altra cursa que també va ser accidentada va ser la de Moto2. Poques voltes després de l’inici, el Gran Premi va haver de ser suspès per la pluja. Després de la bandera vermella, la cursa s’anava a reprendre quan semblava que parava de ploure, però quan van tornar a l’asfalt va començar a ploure de nou i es va decidir aturar-la. Quan finalment es va reprendre la cursa, Enea Bastianini es va col·locar primer, i d’allà fins a la línia de meta. Marco Bezzecchi (Kalex) va quedar segon, i Sam Lowes (Kalex), tercer.

Romano Fenati (Husqvarna) va guanyar a Moto3 en una cursa amb avançaments constants. Celestino Vietti (KTM), que va tenir un pilotatge molt agressiu, va acabar segon, i Ai Ogura (Honda), tercer.