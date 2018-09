Yamaha viu un malson sense data de caducitat

“Si fa un any m’haguessin dit que estaria 22 curses sense guanyar, m’hauria pensat que m’estaven vacil·lant”. Maverick Viñales va resumir després de Misano el malson que està vivint l’equip Yamaha. Els d’Iwata no guanyen des del llunyà 25 de juny del 2017, quan Valentino Rossi es va imposar al Gran Premi d’Holanda. Des de llavors, 13 podis (4 segons llocs i 9 tercers) i poques alegries més. La manca de victòries va fer que a Misano Yamaha igualés la seva pitjor ratxa històrica a la màxima categoria del Mundial de motociclisme: entre els anys 1997 i 1998 també es van estar 22 curses sense guanyar. Aleshores, la ratxa la va tallar Simon Crafar amb un triomf a Donington Park. Ara, però, la data de caducitat del malson de la marca japonesa sembla que no és a tocar. “Ha estat un desastre, el problema és que no sabem per què... No tinc ni idea de què volen fer o de què estan fent al Japó. Si ho sabeu, expliqueu-m’ho, sisplau”, deia Rossi a la roda de premsa del Gran Premi de San Marino. Misano era un dels escenaris favorables per acabar amb la ratxa negativa de resultats, però diumenge la falta de ritme els hi va impedir. Avui (14 h, Movistar MotoGP) Valentino Rossi i Maverick Viñales afronten el Gran Premi de l’Aragó a MotorLand, un circuit favorable per a Ducati i Honda i on es corre en el sentit invers a les agulles del rellotge, un fet que beneficia el pilotatge de Marc Márquez (hi ha més revolts a l’esquerra).

Curiosament, MotorLand és un dels traçats del Mundial on Rossi encara no ha guanyat. En total, de les 19 pistes que MotoGP visita aquesta temporada, només n’hi ha quatre que no hagin vist celebrar una victòria de l’italià: Austin, Àustria i Buriram -un traçat que els pilots estrenaran d’aquí a quinze dies-. La temporada passada, després de lesionar-se i fracturar-se la tíbia i el peroné, Rossi va reaparèixer aquí i, de manera heroica, va ser cinquè. “Després de l’aturada de l’estiu, Ducati ha fet un gran salt endavant i el Marc segueix allà amb la seva Honda. Aquest era el salt que nosaltres demanàvem a Yamaha. Però és que en els tres últims anys ha passat el mateix: comencem el Mundial amb una moto competitiva i, quan cal fer el salt endavant després de l’aturada de l’estiu, ens supera la competència”, deia Rossi, capcot.

Des de mitjans de l’any passat, tant Rossi com Viñales han apuntat que un dels temes en què la fàbrica havia de millorar era l’electrònica de la moto. I per tractar de capgirar la situació, Yamaha va anunciar a mitjans d’agost la incorporació a la seva estructura de MotoGP de l’enginyer Michele Gadda, expert en la centraleta única de Magneti Marelli (la que utilitzen totes les motos de MotoGP). Un any després que Rossi avisés que alguna cosa no funcionava bé, Yamaha començava a prendre decisions i incorporava Gadda, un home de la casa, ja que fins llavors treballava a l’equip Yamaha però al Mundial de Superbike.

Però els maldecaps de Yamaha no acaben aquí. Valentino Rossi també va assegurar que el motor tenia “certa responsabilitat” en els problemes que experimentaven a la pista. “És una combinació de les dues coses [motor i electrònica], però no sé dir en quin percentatge”, afirmava al Red Bull Ring d’Àustria. I això ja és més complex, ja que el motor se segella quan arrenca la temporada i els equips no hi poden introduir canvis fins a l’any següent.

Així doncs, en les sis curses que falten perquè acabi aquest any, l’equip Yamaha s’haurà de concentrar a trobar solucions pel que fa a l’electrònica, mentre que Rossi haurà de lluitar per no perdre el tercer lloc del Mundial que ara ocupa. “Serà un miracle mantenir el tercer lloc després de perdre, lògicament, el segon”, afirmava l’italià, resignat. El repte de tallar la ratxa negativa es preveu majúscul.

Pol Espargaró es trenca la clavícula esquerra

Pol Espargaró es va trencar la clavícula esquerra durant la tercera sessió d’entrenaments lliures del Gran Premi de l’Aragó. El pilot va perdre el control de la KTM RC 16 al 15è revolt del circuit. Jorge Lorenzo va aconseguir la seva tercera pole consecutiva.