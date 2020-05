Torna l’activitat a Montmeló

Aquest dijous, i després de 68 dies tancat, el Circuit de Barcelona-Catalunya ha reiniciat la seva activitat amb una sessió d’entrenaments en què han participat Ana Carrasco, Gabri Rodrigo i Xavi Vierge. La jornada ha durat quatre hores entre les 10 h i les 14 h.

Montmeló seguirà tancat, però s'ha acollit a la disposició final primera de l’ordre 414/2020 de 16 de maig, que modifica l’ordre SND/388/2020 de 3 de maig, en què es faculta l’obertura del Circuit de Barcelona-Catalunya com a infraestructura reconeguda per la secretaria general de l’Esport i de l’Activitat Física com a instal·lació singular per a la tecnificació d’esportistes de pràctica a motor.

"Estic molt contenta de rodar, portem gairebé tres mesos sense agafar la moto i se'ns ha fet molt llarg", ha dit Ana Carrasco. Xavi Vierge ha destacat “el plaer" que ha sentit. "M’he tornat a sentir lliure i a sentir l’adrenalina d’estar a la pista”. Gabri Rodrigo també ha admès que estava “molt content" per haver trencat l'aturada i per haver-ho pogut fer "tan a prop de casa".

Durant la jornada han estat presents el director del Consell Català de l’Esport, Toni Reig, el president de la Federació Catalana de Motociclisme, Josep Maria Mañé, i el director general del Circuit de Barcelona-Catalunya, Joan Fontserè. La intenció és que se segueixin fent aquestes jornades de manera puntual fins que es restableixi l'activitat habitual de la instal·lació.