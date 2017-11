Un any amb pocs canvis però amb molts deures per fer

El Mundial de motociclisme només va tenir un dia de descans. Dos dies després d’acabar la temporada en què Marc Márquez es proclamava per quarta vegada campió, els pilots i els equips van tornar a l’asfalt de Xest per preparar les motos de cara al 2018. Aprofitant que el circ estava muntat al Circuit Ricardo Tormo, s’han celebrat les dues primeres sessions amb algunes de les novetats per a la temporada vinent. MotoGP farà ara un descans i l’activitat es reprendrà al mes de gener a Sepang.

Si aquest 2017 havia destacat pel ball de cadires en alguns equips importants, la temporada 2018 estarà marcada precisament pel contrari, per l’estabilitat. Cap de les escuderies punteres canviarà de pilot en una graella en què només hi haurà set canvis. D’aquesta manera, el campió, Marc Márquez, seguirà fent parella amb Dani Pedrosa al Repsol Honda. El Movistar Yamaha seguirà comptant amb Valentino Rossi i Maverick Viñales, mentre el Ducati Team estarà format per Jorge Lorenzo i el subcampió Andrea Dovizioso. A MotoGP debutaran quatre pilots: l’italià Franco Morbidelli, campió de Moto2, i el suís Thomas Luthi, subcampió de la categoria mitjana, que compartiran equip amb una moto Honda satèl·lit; a més del japonès Takaaki Nakagami (Honda) i el francès Xavier Simeon. Aquest últim farà parella amb Tito Rabat a l’equip Reale Avintia (Ducati), després que Rabat es desvinculés de l’Estrella Galícia.

Feina per als mecànics

Però l’atenció no estarà tan centrada en qui condueix sinó en què condueix. El 2017 ha evidenciat problemes en algunes escuderies que els mecànics -i els mateixos pilots- intentaran solucionar. Sense anar més lluny, Honda, que va guanyar el títol de pilot i de constructors, necessitarà reemplaçar una peça importantíssima del seu engranatge, la del director de l’equip, Livio Suppo, que per sorpresa va anunciar dilluns que deixava la marca, tot i que encara tenia un any més de contracte. A la fàbrica japonesa van explicar que li buscarien un relleu durant l’hivern.

A l’equip Repsol Honda l’objectiu és trobar una evolució a la moto per fer-la més competitiva sense necessitat que els pilots hagin d’anar sempre al límit. Les 27 caigudes de Márquez són l’exemple que el cerverí necessitava arriscar per aconseguir els millors temps. Márquez ja va provar dimarts el prototip del 2018, en què el motor, el xassís i l’escapament són nous. “Encara és aviat per treure conclusions perquè s’han d’ajustar moltes coses”, explicava.

Qui tindrà molta feina serà l’equip oficial Yamaha, que després d’estrenar la temporada amb resultats excel·lents -tres victòries en les cinc primeres curses per a Maverick Viñales- va caure en un forat negre, per acabar l’any amb resultats decebedors. Les modificacions a la moto, pensades per donar un cop de mà a Rossi, van acabar provocant una regressió dels dos corredors, fins al punt que es van veure superats a final de temporada per una Yamaha satèl·lit com la de Johann Zarco.

En les primeres proves a Xest, els resultats van ser espectacularment positius, i va rodar fins a un segon i mig més ràpid que només dos dies abans, i encara amb la moto del 2017, tot i que amb algunes modificacions al set up. “Em dona molta confiança veure que podem ser ràpids, tot i que sincerament no entenc com és que hi ha aquesta diferència en només dos dies”, deia Viñales.

També hi ha feina a Ducati, tot i que l’equip va acabar la temporada amb satisfacció pel fet que Andrea Dovizioso havia estat lluitant pel Mundial fins a l’última prova i que Jorge Lorenzo havia anat de menys a més. A la fàbrica italiana, però, els espera un repte complicat: seguir evolucionant una moto que permeti a Dovizioso ser ràpid, a la vegada que treballen perquè Lorenzo -que el 2017 va fitxar per l’equip després de córrer nou temporades amb Yamaha- s’adapti cada vegada més a les característiques de la seva nova màquina.

A l’espera que el calendari es tanqui oficialment, ja hi ha un primer esbós provisional de cara a la temporada 2018, que tornarà a tenir 19 curses. Si no hi ha canvis, i després dels testos hivernals, el Mundial començarà el 18 de març a Qatar, amb la tradicional cursa nocturna. El certamen visitarà el Circuit de Barcelona-Catalunya el 17 de juny, en la setena prova de l’any, i s’acabarà una vegada més a Xest el 18 de novembre.