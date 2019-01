L'argentí Kevin Benavides, sancionat per portar notes ocultes a la moto durant el Dakar

El pilot argentí Kevin Benavides ha sigut sancionat aquest dimarts amb tres hores de temps addicional en el Ral·li Dakar després que els comissaris de la carrera trobessin notes addicionals al full de ruta ocultes a la seva moto.

Benavides tenia les notes amagades al dipòsit de combustible de la moto i les va utilitzar durant el recorregut de la vuitena etapa, que tenia una distància de 575 quilòmetres, entre San Juan de Marcona i Pisco, al Perú, dels quals 360 eren cronometrats. "Considerem que aquesta actitud constitueix una evident conducta antiesportiva", ha assegurat el director de la cursa, Marc Ducrocq, en un comunicat.

Visiblement afectat pel càstig, Benavides ha afirmat que espera que prosperi el recurs perquè li retirin la sanció. "Hem portat diversos dies algunes anotacions clau al full per evitar riscos. Arrisquem molt la vida anant molt ràpid al desert. Era més per intentar evitar perills i portar una navegació sense perdre'm", ha argumentat Benavides. Abans de la sanció, l'argentí era sisè de la classificació general de motos, a uns 21 minuts del cap de la cursa, però amb la sanció ha caigut fins al catorzè lloc.

A partir de la segona etapa d'aquest Dakar, l'organització de la cursa va prohibir que els pilots utilitzessin notes addicionals a les que ells els lliuraven en el full de ruta, on s'assenyala quilòmetre per quilòmetre el camí que han de prendre els competidors per no perdre's i arribar a la meta. Aquestes notes addicionals eren proporcionades pels equips oficials pels coneguts com a 'mapmen' (els homes dels mapes), que repassaven la trajectòria de l'etapa i facilitaven més dades als seus pilots per reduir els riscos que es desorientin. Davant aquesta prohibició, els comissaris del Dakar revisen diàriament que els fulls de ruta que lliuren als pilots no tinguin notes addicionals una vegada acaben cada etapa.