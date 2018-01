L'aventura de Villas-Boas al Dakar s'acaba a la quarta etapa

L'entrenador de futbol portuguès André Villas-Boas ha dit adeu a l'aventura del Dakar. Com molts altres participants, Villas-Boas no ha pogut completar la quarta etapa del ral·li, una de les més exigents fins ara, que constava de 330 quilòmetres cronometrats, 100 dels quals per dunes.

El Toyota de Villas-Boas va xocar contra una duna i el tècnic de futbol va notar un fort dolor a l'esquena, que li va impedir seguir. Villas-Boas, que pilotava acompanyat de Ruben Faria (subcampió en la categoria de motos l'any 2013), va haver de ser evacuat al campament de San Juan de Marcona, on començava i acabava l'etapa d'aquest dimarts, després d'aturar-se al quilòmetre 165 de l'especial.

L'exentrenador del Chelsea, el Porto i el Zenit volia repetir la gesta que als anys 80 havia fet el seu tiet: Pedro Villas-Boas va competir al Dakar en les edicions del 1982 i del 1984.