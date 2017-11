Una caiguda, velocitat i problemes de ‘feeling’

Els noms propis del cap de setmana al Circuit Ricardo Tormo de Xest són Marc Márquez i Andrea Dovizioso. No pot ser d’una altra manera. El català i l’italià es juguen el títol de MotoGP en l’última cursa del certamen. Ahir va començar l’activitat al traçat valencià, però cap dels aspirants va brillar en excés, en una jornada marcada pel bon paper de Jorge Lorenzo, autor del millor temps del dia, i per la caiguda de Márquez en l’últim minut dels entrenaments lliures.

La caiguda de Márquez només va ser un ensurt. “He vist que era l’últim gir i he pensat: «A totes». Però no m’ha sortit bé”, resumia. Una caiguda sense conseqüències que no li impedirà participar en la resta de sessions del cap de setmana ni, el més important, en la cursa de demà al migdia. Però una caiguda que preocupa una mica al de Cervera i a l’equip Repsol Honda, perquè ja és la 26a de l’any. És el pilot que més vegades ha caigut i ahir, després dels entrenaments, va reconèixer que no sabia ben bé què li havia passat: “He frenat una mica abans que a la volta anterior, però tot i així he caigut. He notat una vibració a la roda del darrere que abans no havia notat”.

Márquez, transparent en les seves declaracions quan parla de les sensacions sobre la moto, en treia dues conclusions. La primera és que ja havia trobat “el límit” del revolt número dos, i que si calia millorar temps, ho havia de fer “en algun altre lloc del circuit”. La segona, que cal extremar la precaució de cara a la cursa de demà -en què en té prou sent onzè, però s’arrisca a perdre el títol per una caiguda-. El seu objectiu és acabar la qualificació “a la primera fila” per “evitar riscos” als dos primers revolts, molt tancats i d’esquerres.

Regust agredolç de Dovizioso

L’altre aspirant és Andrea Dovizioso, que va tancar la primera jornada de feina amb un regust agredolç. L’italià, a qui només li val guanyar i esperar que Márquez cometi un error, va parlar que tenia “velocitat” en un circuit extremadament revirat, però es queixava que no tenia “bon feeling ” amb la seva Ducati. De cara a la jornada d’avui, explicava que també li calia “seguir treballant” per acostar-se al ritme del seu company d’equip.

Dovi va ser tercer, a tres dècimes del seu company Jorge Lorenzo, que va aturar el crono amb 1:30.640. El mallorquí sembla que ha trobat en aquest tram final de temporada el ritme competitiu que li havia faltat durant l’any. Com a mostra, que va aconseguir el millor registre dels entrenaments amb només 18 voltes, quan la resta de pilots capdavanters en van fer més de 20.