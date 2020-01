Els canvis en el reglament marquen la 43a edició del Trial Indoor de Barcelona

Aquest diumenge es disputa al Palau Sant Jordi de Barcelona la 43a edició del Trial Indoor, la prova que marca l'equador del Mundial d'aquest any. Després de tres cites, Toni Bou arriba a Barcelona com a líder de la general. A diferència d'altres anys, però, la competició està sent molt més igualada: el de Piera és líder amb 60 punts, pels 45 que té Adam Raga, el seu principal rival, que l'any passat va acabar amb la seva ratxa de deu triomfs consecutius al Sant Jordi.

Adam Raga ha assegurat que el triomf del 2019 al Sant Jordi va ser "increïble". "El trial és un esport molt tècnic i mantenir el nivell després de tants anys és molt important", ha dit. Sobre aquesta temporada, Raga ha dit que està "content" amb el seu nivell. "Espero poder fer un bon resultat com l'any passat, però no serà fàcil. El reglament ens posa molta pressió, a la final les zones sempre es compliquen una mica més", ha afegit.

Toni Bou, per la seva banda, ha explicat que la derrota de l'any passat va portar-la "millor" del que s'esperava. "Quan et buides, quan ho dones tot... Sabia que algun dia podia arribar això. I més amb un rival com l'Adam", ha explicat. Sobre el seu gran rival, el de Piera ha dit: "L'Adam està millorant molt, sobretot a Budapest, en una final igualadíssima, en què pensava que ja tenia perduda la victòria. Per sort, vaig poder donar el meu mil per cent per aconseguir la victòria. I és que una derrota en una cursa així hauria marcat molt el campionat", ha indicat.

Ells seran dos dels protagonistes d'aquest Trial Indoor, ja que aquest diumenge també hi haurà Jaime Busto, Benoît Bincaz i Gabriel Marcelli, a més dels pilots convidats: Jeroni Fajardo, Miquel Gelabert i Jorge Casales. "Hi ha hagut molts canvis aquest hivern, molts pilots que han canviat de marca, veurem qui pot destacar", ha dit Jordi Castells, el director esportiu de l'esdeveniment.

Un dels que han canviat de moto és Jeroni Fajardo, que competeix amb Sherco. "Sempre intento ser com més competitiu millor. Aquest any he canviat de marca per estar com més amunt millor, i intentarem estar al podi. El reglament complica el fet d'estar lluitant pel podi. Antigament eren finals de quatre pilots, però ara has de ser molt competitiu durant tota la cursa per no quedar-te sense final", ha explicat Fajardo.

Novetats en la competició

Com ja ha passat els últims anys, els pilots faran set zones, entre elles la ja tradicional zona al mig de la grada, dues zones naturals de pedres i troncs, una zona metàl·lica i tres zones de formigó. "Les zones naturals, tot i que siguin més a l'aire lliure, estan bé perquè són molt més tècniques. Sembla que no hagin de ser tan difícils, però són molt selectives", ha reconegut Castells.

El Mundial de trial indoor segueix fent canvis amb l'objectiu de buscar un esdeveniment que sigui més emocionant i que tingui més ritme. Així, en la primera volta els pilots hauran de superar una zona més que l'any passat, per arribar fins a les sis. El canvi més important que hi ha hagut a la competició respecte a l'any passat és el format de la final per pujar al tercer graó del podi. Si el 2019 els dos pilots que lluitaven pel tercer i quart lloc havien de completar quatre zones, ara s'ho jugaran tot en una única zona. La final, això sí, segueix igual que l'última edició, ja que els dos millors pilots hauran de completar sis zones.

"És molt poc esportiu. Potser per a l'espectacle els pot ajudar, però a nivell esportiu és catastròfic. T'ho jugues tot en una zona quan pots utilitzar-ne cinc. No té cap sentit, però el reglament és així", ha comentat Adam Raga sobre aquests canvis. "Abans teníem dotze zones per marcar les diferències, ara només en tenim dues. Això fa que hàgim de sortir molt concentrats i que ho hàgim de donar tot". Toni Bou, assegut al seu costat durant la presentació, li donava la raó: "Jugar-te el podi en una sola zona és molt injust", ha indicat. "Per a nosaltres és molt dur, hem d'estar molt concentrats, ja que no fer una bona classificació pot deixar-te sense la final i fins i tot sense podi", ha conclòs.