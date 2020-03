El pilot Nani Roma se suma a la iniciativa de repartir ulleres de motocròs entre els centres sanitaris

No és cap secret que els pilots que competeixen al Dakar estan fets d'una altra pasta. Nani Roma és un d'ells. El pilot de Folgueroles, seguint la iniciativa del pilot andalús de motocròs José Butrón, ha decidit que, si pot donar un cop de mà a tots aquells professionals que estan aquests dies treballant a centres sanitaris a la primera línia, ho farà.

Així, aquest dimarts ha penjat un missatge a les xarxes socials explicant que ha netejat totes i cadascuna de les ulleres que té per casa per donar-les a centres sanitaris o a residències d'avis que hi ha a la seva zona i que en necessiten. "Un amic meu metge em va dir que sí que servien, les meves ulleres. Així, vaig trucar al CAP del Remei de Vic i em van dir que sí, que els anirien molt bé. Ja els n'he portat cinc", explica a l'ARA Nani Roma, que afegeix: "Feia dies que em rondava la idea pel cap, però no sabia si servia o no. I quan vaig veure el que havia fet José Butrón, doncs vaig preguntar i quan em van dir que tot sumava, vaig començar a buscar ulleres per casa i se'm va fer de nit netejant-les".

De moment, Nani Roma ha trobat 40 ulleres per casa seva. "En tinc meves, de la meva dona, del meu fill...", relata. "No pot ser que aquests professionals, que estan a la primera línia, no tinguin material. Si podem ajudar, ho hem de fer. Hem de cuidar els que ens cuiden. Ells van amb mascaretes i necessiten també ulleres que els tapin tot el voltant, així que les de moto van molt bé. A més, són molt còmodes", afegeix.

Roma vol fer extensiva la iniciativa a la resta de pilots, professionals i amateurs. "Ho he demanat als Márquez, a Laia Sanz, a Iván Cervantes... però és una cosa que també poden fer els aficionats. Però cadascú a la seva zona perquè si els grans hospitals estan necessitats, imaginem-nos com estan els centres dels pobles petits. Jo he començat repartint a Prats de Lluçanès i al CAP del Remei de Vic", explica, i afegeix: "Si cadascú en dona tres o quatre, en podem repartir milers, perquè som molts els que fem moto offroad". Però, a més, el pilot de Folgueroles també afegeix els esportistes d'altres disciplines: "Els que esquien, per exemple. Les ulleres d'esquí també són bones, tot suma. Tots hem d'ajudar com puguem, val la pena", conclou.