Acord per començar el Mundial de MotoGP amb una doble cita a Jerez els caps de setmana del 19 i 26 de juliol

La Junta d’Andalusia, l’Ajuntament de Jerez de la Frontera i Dorna, l'empresa que organitza el Mundial de MotoGP, han acordat fer una proposta al govern espanyol que, en cas d'aprovar-se, faria que el campionat s'iniciés al traçat de Jerez-Ángel Nieto el cap de setmana del 19 de juliol. La proposta inclou disputar dues curses en dos caps de setmana consecutius (el del 19 i el 26 de juliol) i, a més, una cursa del Mundial de Superbikes el següent cap de setmana, el 2 d'agost.

Aquest dijous al matí hi ha hagut una reunió electrònica entre les parts i han acordat fer aquesta proposta al govern central, que és qui decidirà si es tira endavant. Un cop es rebi una resposta positiva de l'executiu liderat per Pedro Sánchez, la proposta passaria a la Federació Internacional de Motociclisme per tal que inclogués aquestes cites als calendaris.

Si s'acorda tirar endavant aquesta proposta, el 19 de juliol se celebraria el GP d'Espanya de MotoGP (nom que és habitual per a la cursa de Jerez) i la setmana següent, el GP d'Andalusia, nom que se li donaria a la segona cursa que se celebrarà al traçat andalús.