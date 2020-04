La temporada de F1 ja té data d'inici: el cap de setmana del 3 al 5 de juliol

Aquest dilluns al matí s'ha confirmat que el Gran Premi de França, que havia de celebrar-se al traçat de Paul Ricard l'últim cap de setmana de juny, es cancel·la, però gairebé al mateix moment Chase Carey, el CEO de la F1, ha anunciat que el campionat ja té data d'inici: el cap de setmana del 3 al 5 de juliol a Àustria. "Ara estem cada cop més segurs del progrés dels nostres plans per començar la temporada aquest estiu", ha dit Carey, que ha afegit: "Es tractarà d'un inici de curses a Europa fins al juliol, agost i principis de setembre, amb la primera cursa a Àustria el cap de setmana del 3 al 5 de juliol. Setembre, octubre i novembre ens veuran competir a Euràsia, Àsia i Amèrica, i s'acabarà la temporada al Golf al desembre amb Bahrain abans de la tradicional cursa final a Abu Dhabi, havent completat entre 15 i 18 carreres".

Tot i això, Carey ha recordat que les primeres curses "seran sense aficionats". "Esperem que els aficionats formin part dels nostres esdeveniments a mesura que avancem. Encara hem de resoldre molts problemes com els procediments perquè els equips puguin entrar i operar en cada país", ha recordat. I és que, com ell mateix indica, "la salut i la seguretat de tots els implicats seguiran sent prioritàries" i ha recordat que només tiraran endavant "si estem segurs que tenim procediments fiables per fer front tant a riscos com a possibles problemes".



El CEO de la F1 ha dit que això és un pla inicial i que tot pot variar amb el pas del temps, depenent de com avanci la pandèmia. "Tots els nostres plans, òbviament, poden canviar perquè encara tenim molts problemes per resoldre i tots estem subjectes a les incògnites del virus. Tots volem que el món torni a ser el que coneixem i estimem, tot i que reconeixem que s'ha de fer de la manera correcta i segura".