Marc Márquez ja ensuma el seu cinquè títol de campió del món de MotoGP

Marc Márquez ha aconseguit un important triomf al Gran Premi d'Aragó de MotoGP. El pilot de Cervera ha ofert un impressionant espectacle a la pista després de lluitar durant més de deu voltes amb Andrea Dovizioso, que ha acabat segon. Jorge Lorenzo, que arrencava des de la 'pole', ha caigut en el primer revolt del circuit. El podi l'ha completat Andrea Iannone, mentre que Álex Rins ha sigut quart.

El català ha aconseguit sumar cinc punts més que Dovizioso i, per tant, tot i que a Tailàndia, la pròxima cursa de la temporada, no podrà ser campió del món, sí que ho podria ser d'aquí un mes al Japó, on ja ha celebrat dos títols.

La cursa ha arrencat amb Lorenzo sortint bé des de la 'pole'. El mallorquí ,però, ha vist com per l'interior Marc Márquez intentava avançar-lo, ha hagut de sortir a la zona bruta i quan ha intentat donar gas ha caigut. El pilot de Ducati s'ha luxat el primer dit del peu dret i, per tant, d'aquí quinze dies a Tailàndia haurà de passar per la clínica mòbil perquè els metges revisin el seu estat abans de sortir a la pista.

Sense Lorenzo, al davant s'han quedat Dovizioso i Márquez. L'italià ha apostat per alentir el ritme de cursa, cosa que ha afavorit el català, que ha apostat per un neumàtic diferent de l'italià: mentre que Dovizioso ha sortit amb neumàtic dur al davant i al darrere, Márquez ha apostat per una roda dura al davant però tova al darrere. El de Cervera, doncs, ha hagut de controlar que Dovizioso no fes un canvi de ritme, com va fer a Misano, i darrere seu, Rins i Iannone, que arribaven amb ganes de donar la sorpresa. Quan faltaven 12 voltes Dovizioso ha decidit donar gas però Márquez s'ha resistir a deixar-lo escapar i en la següent volta ha respost retallant de nou l'avantatge que l'italià de Ducati havia aconseguit.

Així, quan l'ha tingut al davant, ha provat l'avançament i ho ha aconseguit. Però la cursa 'només' acabava de començar. Els dos pilots s'han anat avançant de manera continuada, ara tu, ara jo, ara per l'interior, ara m'hi torno... fins que, quan faltaven cinc voltes, Márquez s'ha obert i s'ha vist sorprès per Dovizioso i també per Iannone. El de Cervera s'ha desfet del de Suzuki ràpidament i ha focalitzat esforços en la Ducati de l'italià. No ha sigut fins a tres voltes per al final que Márquez ha avançat Dovizioso i ha pogut consolidar el primer lloc, amb la qual cosa ha deixat Ducati sense aconseguir el quart triomf consecutiu per primer cop en la història del Mundial.

Bagnaia es distancia al capdavant del Mundial de Moto2

Pecco Bagnaia segueix demostrant que la seva regularitat és el que li pot donar el títol de campió del món de Moto2. El pilot italià ha acabat segon, darrere de Brad Binder, i es distancia a 19 punts del portuguès Oliveira, que és segon i aquest diumenge només ha pogut ser setè.

El sud-africà Brad Binder ha guanyat des de la 'pole', tot i que no ha dominat la cursa de principi a fi. De fet, qui s'ha situat ràpidament primer ha sigut Àlex Márquez, si bé ha anat de més a menys i ha acabat quart, fora de les posicions de podi. El de Cervera s'ha col·locat primer quan quedaven 20 voltes per al final i no ha sigut fins 17 voltes més tard que Binder l'ha superat per escapar-se cap al triomf.

Bagnaia, líder del Mundial, ha sigut segon, i ha ampliat distàncies respecte al segon classificat de la general, Miguel Oliveira, que no ha passat de la setena posició. El podi l'ha completat Lorenzo Baldassarri: l'italià, quan quedaven dues voltes per completar la cursa. Ha superat Márquez i tot i que han lluitat els dos pel tercer lloc, finalment Baldassarri ha aconseguit pujar al podi.

Jorge Martín posa la sisena a MotorLand

Jorge Martín ha decidit posar la directa cap al títol de campió del món de Moto3, la categoria petita del Mundial. Aquest diumenge, a MotorLand, ha aconseguit la sisena victòria de la temporada. Un triomf que l'allunya dels seus perseguidors en la lluita pel títol: ara té 13 punts d'avantatge sobre Bezzecchi, segon aquest diumenge i també segon de la general.

El pilot madrileny ha aprofitat les sancions a la graella de sortida dels seus principals rivals per escapar-se sol cap a la victòria. I és que la FIM ha anunciat ben d'hora al matí les sancions per a 13 pilots de la categoria petita per conducta irresponsable durant els entrenaments oficials: entre ells hi havia Bastianini, Arbolino, Foggia i Bezzecchi.

Així, Martín s'ha escapat sol, mentre els altres es barallaven per les altres dues posicions de podi. Bezzecchi ha arribat al grup perseguidor, i una volta més tard, Bastianini també s'ha sumat al grup. De fet, a cinc voltes per al final, Bezzecchi ha intentat retallar distàncies amb Martín, que s'havia escapat a més de sis segons d'avantatge, però no ha pogut contactar amb ell. Bastianini, que ha recuperat el terreny perdut, ha acabat tercer.

Aron Canet, que a vuit voltes per al final s'ha retirat amb dolor a l'espatlla, i Rodrigo, que ha caigut després de tocar-se amb Albert Arenas, s'han descartat de la lluita final. Així, Albert Arenas ha sigut setè i Jaume Masià, novè.