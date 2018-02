La cursa de MotoGP de Montmeló s'escurçarà una volta

Algunes curses del Campionat del Món de MotoGP canviaran la distància a partir d'aquest any, en una transició que s'allargarà fins al 2019. Així, s'escurçarà el nombre de voltes d'alguns Grans Premis per fer que tots tinguin, aproximadament, la mateixa durada.

A MotoGP seran set les curses que es reduiran, entre les quals la de Montmeló, que tindrà una volta menys. També 'perdrà' una volta el GP de les Amèriques, el de França, el de la República Txeca i el de San Marino. El de Jerez, per la seva banda, reduirà en una volta l'extensió, i el de València, en tres.

A Moto2 i Moto3 els canvis seran semblants, tot i que, a més dels canvis que es faran aquest any, per al 2019 encara n'hi haurà més. A Moto3, les carreres dels Grans Premis de les Amèriques, Espanya, Catalunya, República Txeca, l'Aragó, Malàisia i València tindran una volta menys, i el de França es reduirà en dues voltes. Moto2 veurà com les carreres de les Amèriques, França, Catalunya, Alemanya, República Txeca, San Marino, el Japó i Malàisia es redueixen en una volta, i les d'Espanya i València en dues el 2018.

A més, també hi ha una altra novetat sobre la nova reglamentació de MotoGP: si es mostra una bandera vermella un cop transcorregut el 75% de la distància de la cursa, el resultat serà definitiu. Això no canvia les regles de Moto2 i Moto3, categories en què dos terços de carrera són suficients per confirmar el resultat en cas de bandera negra.