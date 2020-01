Un nou territori a explorar per fer tornar el Dakar a l'origen

Després de trenta anys explorant l'Àfrica i d'una dècada recorrent els paisatges de l'Amèrica del Sud, el Dakar que aquest diumenge arrenca visita un nou continent, l'Àsia, amb el debut de l'Aràbia Saudita. Els problemes que va tenir l'organització l'any passat per fer un recorregut de garanties només al Perú van fer que es decidís introduir un gir amb l'objectiu de trobar un nou lloc per fer que el ral·li torni a l'origen.

L'Aràbia Saudita ha sigut el territori escollit per fer dotze etapes en què els pilots es trobaran molta sorra i paratges semblants als de l'Àfrica. En total, seran 7.856 quilòmetres, 5.097 dels quals cronometrats. A la primera part del ral·li, fins a la jornada de descans, la caravana farà front a moltes pistes de terra, barrancs i congostos, mentre que a la segona setmana dominaran les dunes.

Jiddah marcarà l'inici. Des d'allà, els pilots aniran al nord, cap a Al-Wajh, tot resseguint la costa del mar Roig. La caravana arribarà a l'extrem nord del país a la segona etapa, quan faran cap fins a Neom. La tercera jornada amaga camins de pedra i congostos que conduiran els participants fins als 1.400 metres d'altura. L'endemà tocarà posar rumb al sud, cap a Ula, la ciutat de pedra que els habitants locals comparen amb Petra. Aquí tindran el primer contacte amb les dunes, que seran les protagonistes de la cinquena i la sisena etapes, just abans del dia de descans a Riad.

Un cop descansats i amb les màquines recuperades, els pilots afrontaran la setena etapa, amb el tram cronometrat més llarg de tot el ral·li, perquè hauran de travessar dunes encadenades i camins pedregosos. L'endemà la caravana farà un bucle a Wadi al-Dawasir, on els pilots es tornaran a trobar amb congostos i on podran esprémer els seus vehicles al màxim en una llarga recta de 40 quilòmetres al mig del desert.

A la novena etapa, la caravana entrarà a l'anomenat Empty Quarter, territori deshabitat. Aquest dia estarà marcat per les pistes dures que faran patir els vehicles, que l'endemà hauran de fer front a l'etapa marató (els pilots no tindran assistència al final) al desert del Rub al-Jali. Després de sortejar dunes enormes, els pilots dormiran en tendes de campanya, una novetat d'aquest any per intentar recuperar l'origen de la prova. L'onzena etapa arrencarà amb 80 quilòmetres de dunes. Els que resisteixin hauran de completar 100 quilòmetres per pistes abans de visualitzar la meta, a Quiddiya.

Canvis en el reglament

Aquesta edició del Dakar, a més de les dunes, estarà marcada per la navegació, perquè les nombroses valls que amaguen els paisatges de l'Aràbia Saudita obligaran a triar el camí correcte si no es vol perdre molt de temps. A més, l'organització imposa novetats per igualar la competició entre els pilots amateurs i els professionals. Un d'aquests canvis té a veure amb el road book, el llibre amb les indicacions que cal seguir per completar la ruta. A diferència d'anys passats, ara l'organització l'imprimirà en color i, a més, en com a mínim quatre etapes s'entregarà abans de la sortida, cosa que comportarà que els pilots més professionals, amb grans estructures al darrere, no tinguin tant de temps per preparar el recorregut.

Absències, moviments i debuts

La prèvia del Dakar 2020 ha sigut marcada per alguns moviments. Un d'ells, convertit en absència. A finals de setembre Cyril Despres anunciava que deixava l'equip Mini X-Raid i finalment el pilot francès va decidir que no prendria part en el ral·li i que ajudaria els integrants del programa joves pilots off-road de Red Bull. Tampoc hi serà Sébastien Loeb, centrat en el Mundial de ral·lis, mentre que Nani Roma va canviar l'equip Mini X-Raid per Borgward. Com a novetat principal hi ha el debut de Fernando Alonso amb Toyota amb el català Marc Coma com a copilot. Després de retirar-se de la F1 i de disputar proves de resistència, l'asturià afronta un nou repte a la sorra. En motos, caldrà veure si alguna marca és capaç de superar el domini de KTM: fa 18 anys que ningú els pren el títol.

Favorits de la categoria de motos

Toby Price

Guanyador del 2016 i el 2019, l'australià aspira a la seva tercera corona al Dakar i allargar el domini de KTM. Amb Walkner i Sunderland, són els tres pilots de KTM que ja saben què és guanyar un Dakar.

Matthias Walkner

L'austríac va acabar l'any passat segon amb el turmell fracturat, tot i que no es va adonar de la lesió fins a creuar la meta. Arriba a l'Aràbia Saudita disposat a recuperar la corona que va aconseguir el 2018.

Joan Barreda

El pilot de Torreblanca torna a ser el pal de paller de l'equip Honda, que vol acabar amb el domini dels pilots de KTM. El castellonenc busca deixar enrere la malastrugança i sumar el seu primer triomf a la general.

Adrien van Beveren

Guanyador del ral·li de Merzouga, el francès vol superar amb un triomf dues edicions del Dakar per oblidar. El 2018 va patir una greu caiguda que el va allunyar del triomf i l'any passat va trencar el motor.

Els favorits de la categoria de cotxes

Nasser al-Attiyah

Primer l'any passat i segon el 2018, el pilot qatarià, amb el Toyota, tornarà a situar-se entre els millors per lluitar per la seva quarta estatueta del tuareg, la que seria la seva segona consecutiva per primer cop.

Stéphane Peterhansel

El francès vol sumar amb el bugui de Mini el seu 14è triomf al Dakar. Monsieur Dakar volia córrer amb la seva dona, Andrea, de copilot, però problemes de salut d'última hora el faran anar amb Paulo Fiuza.

Carlos Sainz

De nou amb el català Lucas Cruz com a copilot, el madrileny és juntament amb Peterhansel l'esperança de Mini per recuperar la corona. Guanyador el 2018, l'any passat va patir molts problemes mecànics.

Giniel de Villiers

Tercer el 2018 i assidu al podi (va guanyar el 2009), el sud-africà s'estrena amb el català Àlex Haro com a copilot. Competeix a bord d'un Toyota al mateix equip que Fernando Alonso i Marc Coma.