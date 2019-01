Brabec s'exhibeix al Dakar i li pren el lideratge de la categoria de motos a Quintanilla

Ricky Brabec ha aconseguit, per fi, el triomf parcial que buscava des del primer dia del Dakar 2019, una victòria que, a més, li ha donat el liderat de la general de motos. El pilot nord-americà d'Honda, que va acabar tercer la primera etapa i segon la segona, s'ha imposat en la quarta etapa, en què no ha comès cap errada i ha mantingut un ritme elevat durant tota l'especial.

La quarta etapa, per a les motos, amb final a Moquegua, és la primera part de l'etapa marató, en què els pilots del Dakar, quan arribin al bivac, no tindran assistència dels seus mecànics i ells sols hauran de reparar i preparar els vehicles per poder sortir l'endemà.

Brabec s'ha imposat per davant de Matthias Walkner (KTM), que ha acabat segon, a 9.19, per davant dels seus companys d'equip: Toby Price (a 7.07) i Sam Sunderland (a 11.35). Aquest últim ha patit una petita caiguda durant l'especial que li ha fet perdre uns quants minuts.

Pablo Quintanilla, que aquest dimecres va aconseguir ser líder de la general després de l'abandonament de Joan Barreda, ha obert pista i ha perdut molt de temps: ha creuat la línia de meta 14è, a més de 20 minuts de Brabec, i ara és segon de la general, a 2.19 del nord-americà.

El millor català de la quarta etapa ha estat Oriol Mena, que ha tancat l'especial amb l'onzè millor temps i ara és dotzè de la general, a 35.17 de Brabec. Laia Sanz, per la seva banda, ha creuat la meta en la 20a posició, a gairebé 25 minuts del guanyador, i es manté en el 'top 20' de la general, a una hora i mitja de Brabec.