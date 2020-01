Quintanilla s'imposa en una emotiva jornada

Després de no engegar els motors aquest dilluns com a mostra de respecte cap a Paulo Gonçalves, que va perdre la vida diumenge mentre disputava la setena etapa del Dakar, els pilots de motos han reprès la marxa aquest dimarts. Ho han fet en una especial dura per a la majoria d'ells, després d'una jornada de reflexió en què molts van passar un dol curt, però necessari per pair tot el que havia passat el dia abans.

Sense gaires ganes de donar gas, els participants en la categoria de motos han arrencat aquest dimarts ben d'hora, com és habitual, per començar la novena etapa. El triomf ha sigut per a Pablo Quintanilla, segon de la general, que d'aquesta manera ha pogut retallar una mica les diferències amb el líder, Ricky Brabec. "Ha sigut un dia amarg després del que li va passar al Paulo", reconeixia el xilè, que ha explicat que al principi de l'especial ha tingut problemes per concentrar-se, com la majoria. "Ha sigut complicat agafar el ritme", ha dit. "Finalment, he guanyat l'etapa i la dedico al Paulo", ha conclòs. Kevin Benavides ha obert pista després d'imposar-se en la setena especial, la de diumenge, i ha acabat sisè, just per davant del seu germà. "Ha sigut difícil tornar a començar després de tot el que va passar. Però bé, el Paulo hagués volgut que seguíssim, així que aquí estem", apuntava després de baixar de la moto.

Tornar a començar la rutina, posar-se la roba, pujar a la moto... A tots els ha costat aquest dimarts al matí. "Òbviament, ha sigut un dia realment dur mentalment, però seguim endavant i l'objectiu principal, com sempre, és arribar a la meta amb seguretat", deia Toby Price, encara afectat pel que havia passat diumenge. Ell va ser el primer que va trobar-se amb Gonçalves després de l'accident i va ser l'últim que va marxar de la zona, un cop va ajudar els metges a pujar la llitera amb el pilot portuguès a l'helicòpter. "Vaig ser el primer que va arribar i volia ser l'últim en marxar", va explicar Price, que aquest dimarts ha acabat segon i ha aconseguit esgarrapar gairebé dos minuts a Brabec, quart de l'especial, que manté el liderat. "L'objectiu principal és concentrar-se i mantenir-se positiu després de l'incident que va passar fa uns dies", deia el líder de la general.

Ara, a falta de tres dies per al podi final a Qiddiya, Brabec, amb l'Honda, és líder amb gairebé 21 minuts d'avantatge sobre Quintanilla (Husqvarna) i més de 26 sobre Price (KTM). Pel que fa als catalans, Joan Pedrero va ser el millor (12è) a més de 10 minuts i mig de Quintanilla, mentre que pel darrere van acabar Jaume Betriu (14è), Laia Sanz (23a) i Josep Maria Mas (86è). A la general, Betriu és 15è, seguit de Pedrero i Sanz.

Al-Attiyah i Peterhansel, a l'atac

651x366 Stéphane Peterhansel ha retallat distàncies amb Sainz a la general / HAMAD I MOHAMMED / REUTERS Stéphane Peterhansel ha retallat distàncies amb Sainz a la general / HAMAD I MOHAMMED / REUTERS

En cotxes, la novena etapa ha provocat que la general s’estrenyi molt més. Els 6 minuts i 40 segons d’avantatge que aquest dilluns tenia Carlos Sainz sobre Nasser al-Attiyah s’han reduït a només 24 segons. "En els primers quilòmetres hem tingut un problema de navegació i hem perdut temps. A més, un neumàtic defectuós al qual se li ha trencat la banda de rodament ens ha fet cedir més temps", ha explicat el madrileny, que, tot i això, es manté com a líder de la general. El guanyador de l’etapa ha sigut Stéphane Peterhansel, que, tot i seguir tercer, no llença la tovallola i assegura que lluitarà pel seu 14è Dakar (n'acumula sis en moto i set en cotxe) en els tres dies que queden perquè acabi aquest Dakar. "Encara poden passar moltes coses", deia després d’haver retallat la diferència amb Sainz a la meitat (ara està a 6 minuts i 38 segons). "L’Stéphane obre pista aquest dimecres, cosa que ens va bé a nosaltres", assegurava Al-Attiyah, segon de la general, que afegia: "Els tres cotxes estan a prop i poden guanyar el Dakar".