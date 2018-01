Sainz manté 45 minuts d'avantatge sobre Peterhansel

El líder del Dakar Carlos Sainz (Peugeot) conserva prop de 45 minuts d'avantatge sobre el francès Stéphane Peterhansel (Peugeot), després de la 12a etapa. S'ha imposat el qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Sainz ha acabat cinquè, a més de 18 minuts d'Al-Attiyah i a més de 16 de Peterhansel, que ha marcat el segon millor temps del dia.

L'etapa tenia l'especial més llarga de tot el Dakar, amb 523 quilòmetres cronometrats, i per això el pilot madrileny s'ha dedicat a administrar l'ampli avantatge sobre els seus perseguidors i, fins i tot, ha semblat que es deixava avançar per Peterhansel perquè li obrís camí.

L'estratègia de Peugeot segueix sent que Sainz mantingui el primer lloc, però Peterhansel no ha pogut deixar de prémer l'accelerador per evitar que Al-Attiyah li mengés terreny a la general. El qatarià ara és a 21 minuts del francès. Falten dues etapes per acabar.