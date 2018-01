La maledicció de Joan Barreda

La mala sort sembla perseguir Joan Barreda. El pilot de Torreblanca (Plana Alta) és, des de fa molt de temps, un dels favorits al triomf final al Dakar. Però, tot i coquetejar moltes vegades amb el liderat del ral·li i acumular 22 victòries d’etapa, el triomf final se li resisteix. De fet, encara no ha pujat al podi final malgrat ser el pilot que els últims anys acumula més victòries parcials.

Dimecres, durant el transcurs de l’onzena etapa del Dakar, i quan era segon a la general, Barreda va decidir posar el peu a terra. Feia dies que arrossegava dolor al genoll perquè la moto li va caure a sobre durant l’etapa de dissabte, i finalment va decidir plegar. “No podia més. Des que vaig caure i em vaig fer un cop al genoll he patit molt a cada etapa. El meu genoll és molt inestable, he hagut de canviar la posició sobre la moto, però ni així... He arribat fins al punt de no sentir la cama i crec que, malgrat tot, la millor decisió ha sigut aturar-me per no empitjorar més la situació”, explicava Barreda, que va argumentar, a més, que ho deixava córrer perquè amb el mal al genoll –i les molèsties que arrossegava al canell des de l’agost– “no podia lluitar per guanyar la cursa”.

És la seva vuitena participació en el Dakar, però al de Torreblanca sembla que la sort no l’acompanya. Ha abandonat el ral·li tres vegades. L’any 2011, el del debut, va caure quan va intentar avançar un quad i el manillar li va quedar penjant, cosa que va provocar que no arribés a temps per a la sortida de l’etapa següent. El 2016 tampoc va arribar a l’hora de la sortida de la setena etapa després de patir una avaria mecànica la jornada anterior. I aquest any. Però en els cinc ral·lis restants, Barreda sempre hi ha hagut algun fet (error propi, problema mecànic o algun altre incident) que l’ha privat del triomf i fins i tot de pujar al podi: la cinquena posició de l’any passat (tot i la sanció d’una hora per fer benzina en un lloc que no estava habilitat per l’organització) és fins ara el seu millor resultat al Dakar.

Peterhansel retalla 16 minuts

L’organització va cancel·lar l’etapa d’ahir per a les motos i els quads, que van completar la distància entre Fiambalá i San Juan per carretera. La suspensió va causar-la la negativa dels pilots d’aquestes dues categories de sortir rere els cotxes, després d’haver decidit canviar el recorregut per la previsió de mal temps. Així, la dotzena etapa va servir per mantenir l’ampli avantatge del líder, Carlos Sainz, respecte al francès Stéphane Peterhansel, a qui fins i tot va semblar que deixava passar perquè li obrís ruta. Sainz va acabar cinquè, a més de 18 minuts de Nasser al-Attiyah, vencedor del dia, i a més de 16 de Peterhansel, que va ser segon però a qui sempre va tenir controlat al llarg dels 523 quilòmetres de l’etapa.

Les actuacions de Joan Barreda al Dakar

2011: abandona (2a etapa). Caiguda i problemes mecànics.

2012: 11è. Guanya una etapa i és segon en una altra.

2013: 17è. Guanya 4 etapes. Perd 3 h per problemes mecànics.

2014: 7è. Guanya 5 etapes. Error de navegació i problemes mecànics.

2015: 17è. Guanya 3 etapes. Caiguda i problemes mecànics.

2016: abandona (7a etapa). Problemes mecànics.

2017: 5è. Guanya 4 etapes. Sanció per repostar en lloc prohibit.

2018: abandona (11a etapa). Guanya 3 etapes. Caiguda.