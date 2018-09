Hamilton s'imposa a Singapur i enfonsa una mica més Vettel

No ha donat opció. Lewis Hamilton ha gestionat a la perfecció el Gran Premi de Singapur, que es disputa de nit al traçat urbà de Marina Bay, i ha sumat un nou triomf. Una victòria que representa 25 punts i que, combinada amb el tercer lloc de Sebastian Vettel (Max Verstappen ha sigut segon), fa que el britànic ja tingui 40 punts de marge respecte a l'alemany a la general.

Vettel, que arrencava tercer, havia de sortir a l'atac. L'alemany ho sabia i ho ha intentat des de l'inici. Hamilton ha sortit bé, però Vettel, des del darrere, s'ha tret de sobre Verstappen abans de completar la primera volta i abans que el cotxe de seguretat aparegués a la pista a causa del xoc entre els dos Force India que ha acabat amb Esteban Ocon acaronant el mur.

540x306 Vettel, en el moment d'avançar Verstappen a l'inici del GP de Singapur / MANAN VATSYAYANA / AFP Vettel, en el moment d'avançar Verstappen a l'inici del GP de Singapur / MANAN VATSYAYANA / AFP

Hamilton, conscient que havia de mimar els neumàtics, ha alentit el ritme de la cursa. I això, en un circuit en què els avançaments són complicats, ha fet que els seus perseguidors tampoc poguessin rodar més ràpid del compte. A la volta 13, quan han començat a caure quatre gotes (la pluja ha quedat en això), Hamilton ha decidit passar a l'atac i ha començat a rodar dos segons més ràpid que en les voltes anteriors. Vettel, que en aquell moment era segon, ha tractat de superar el britànic per estratègia: ha entrat a boxs i ha posat el neumàtic més tou. Però Hamilton no s'ha volgut deixar sorprendre i ha visitat els seus mecànics a la volta següent. Vettel, que s'ha reincorporat a la pista setè i amb molts pilots al davant amb qui lluitar, ha vist ràpidament que la seva jugada no havia sortit bé. I més encara quan Verstappen, que era tercer, ha entrat a boxs i ha sortit davant seu. "No hi ha opció. No arribarem amb aquests neumàtics al final", deia Vettel per ràdio, mentre el seu enginyer li deia que havia de fer la seva cursa. L'alemany sabia que havia perdut i que Hamilton, de nou, li havia guanyat la partida.

Un cop superat l'equador de la cursa, l'emoció s'ha traslladat a la cua de la classificació. I és que quan els doblats han entrat en escena tot s'ha complicat. Sobretot per a Hamilton, que ha vist com Verstappen li retallava tot l'avantatge mentre ell intentava superar Grosjean i Sirotkin (el francès ha sigut sancionat per haver ignorat les banderes blaves que indiquen que s'ha de deixar avançar). El britànic, de sobte, ha vist als seus retrovisors la imatge de l'holandès, que ha vist una petita opció de guanyar la cursa i no s'ho ha pensat dos cops. Però Hamilton ha reaccionat ràpidament i li ha tancat la porta per segellar un nou triomf que l'apropa una mica més al seu cinquè títol de campió del món.