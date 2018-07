Vettel guanya a la Gran Bretanya, a casa del seu màxim rival

El Gran Premi de la Gran Bretanya ha tingut de tot: cotxes de seguretat, xocs entre pilots, accidents i avançaments al límit per guanyar la cursa. Sebastian Vettel ha sigut el més llest de tots. Malgrat els problemes que arrossegava al coll, que van obligar l'equip a retocar-li la part posterior del seient perquè no patís més del compte, l'alemany ha pressionat més que ningú en les últimes voltes i ha superat Bottas per guanyar a casa de Hamilton.

I és que la cursa no ha començat gens bé per a Hamilton, que s'ha vist sorprès per Vettel en la sortida. El britànic, quan intentava recuperar la posició, ha rebut l'impacte de Räikkönen, que l'ha fet sortir de pista i ha caigut fins a la 18a posició. Així, la cursa de casa arrencava pendent de remuntada per a Hamilton que, malgrat queixar-se per ràdio que el cotxe tenia problemes, era el més ràpid a la pista. Els comissaris han decidit sancionar Räikkönen amb 10 segons de penalització per l'incident i el finlandès ha complert la sanció quan ha fet la seva primera aturada a boxs, motiu pel qual de les primeres posicions ha caigut fins a l'onzena.

La història, doncs, es repetia amb uns altres protagonistes. A França, Vettel va ser qui va tocar Bottas i l'alemany de Ferrari va ser sancionat amb 5 segons. Ara, a la Gran Bretanya, ha sigut Räikkönen qui ha xocat amb Hamilton.

Però les sorpreses han aparegut al final. L'accident d'Ericsson al primer revolt del circuit ha fet que, a la volta 32, entrés a pista el cotxe de seguretat. Els dos Ferrari, a més de Verstappen, han passat per boxs (Ricciardo hi havia entrat dues voltes abans) aprofitant la presència del cotxe de seguretat, mentre que Mercedes ha decidit quedar-se a la pista. "No hi ha cap opció amb aquests neumàtics de lluitar amb aquests tios", deia Hamilton per ràdio, i el seu enginyer li contestava: "Ets el més ràpid a la pista". Quatre voltes més tard, el cotxe de seguretat s'ha retirat però hi ha tornat dos girs després per l'incident entre Sainz i Grosjean. A la represa, els Ferrari s'han mostrat més agressius, amb neumàtics tous i nous davant els mitjans i més gastats dels Mercedes. L'alemany de Ferrari ha avançat Bottas quan faltaven encara sis voltes per al final, mentre que el finlandès ha caigut fins a la quarta posició després que també el superessin Hamilton i Räikkönen, que són els pilots que han completat el podi a Silverstone.