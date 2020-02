La fiabilitat marca la primera jornada de tests a Montmeló

Hi ha feina. I pocs dies per fer-la. Que els responsables del Mundial de Fórmula 1 hagin reduït de vuit a sis els dies de tests de pretemporada ha comportat que els equips s'hagin hagut de posar les piles per aconseguir provar-ho tot i arribar a Melbourne a mitjans del mes de març amb els deures fets. Res a veure amb anys enrere, quan s'ho prenien amb més calma. Sobretot el primer dia, una jornada que els pilots aprofitaven per fer unes quantes voltes per anar, a poc a poc, agafant confiança després de tot l'hivern provant, com a molt, al simulador.

La jornada d'aquest dimecres, la primera de les sis que entre aquesta setmana i la vinent tindran els equips per provar els seus monoplaces al Circuit de Barcelona-Catalunya, ha permès veure en acció els deu monoplaces que competiran aquesta temporada. Uns més que altres. Max Verstappen, amb el Red Bull, ha sigut qui més ha rodat sobre l'asfalt de Montmeló (ha completat 168 voltes, tot i que al matí ja ha superat la norantena), seguit del madrileny Carlos Sainz, amb el McLaren, que n'ha fet 161. Els pilots de Mercedes, Valtteri Bottas i Lewis Hamilton, s'han repartit la feina, però entre tots dos han sumat 173 voltes (79 el finès al matí i 94 l'anglès a la tarda).

Aquesta temporada, a l'espera de la revolució prevista per al curs vinent, sembla que serà de transició. Com si res hagués canviat, com si no hi hagués hagut l'aturada d'hivern pel mig, el que aquest dimecres s'ha vist a Montmeló sembla la continuïtat de la temporada passada. A diferència d'altres anys, Mercedes sembla que ha mostrat una mica més les seves cartes que l'any passat. Així, al matí Valtteri Bottas ha sigut qui s'ha posat al volant del Mercedes, mentre que a la tarda Lewis Hamilton ha agafat el relleu. I tots dos han sigut els dominadors de la taula de temps. Si el finès, poc abans del migdia, ha marcat el millor temps, amb un 1:17.313, a la tarda Hamilton rebaixava el crono i aconseguia un 1:16.976, el millor registre del dia.

Els pocs canvis previstos en el reglament aquest any respecte al passat han comportat que els monoplaces siguin molt més fiables. I això s'ha vist aquest dimecres a la pista vallesana, perquè a excepció de dues virolles de Max Verstappen a la xicana, no hi ha hagut cap incident més: ni banderes vermelles ni avaries, coses habituals els primers dies de les pretemporades anteriors.

Canvi de plans a Ferrari

Sebastian Vettel havia de ser qui estrenés l'SF1000 a Montmeló, però a última hora Ferrari va anunciar que seria el seu company, Charles Leclerc, qui s'enfilés al monoplaça. "El Sebastian no es troba bé aquest matí, així que Charles Leclerc serà qui farà la feina avui", va dir Ferrari. L'alemany, de fet, ha vingut al matí al traçat català per fer la foto oficial de la F1 amb la resta de pilots, però després d'això i de signar uns quants autògrafs, ha abandonat el circuit. Segons el planning de l'escuderia italiana, aquest dijous tots dos es repartiran la feina i serà divendres quan Vettel rodarà sol.