Hamilton vs Vettel amb Fangio a l'horitzó

Última cursa abans de l'aturada estival del Mundial de Fórmula 1. I, per tant, última oportunitat per a Lewis Hamilton i Sebastian Vettel per aconseguir marxar de vacances líders del campionat. És el pas previ per afrontar el segon i definitiu tram del campionat al davant del seu rival per tractar d'igualar els cinc títols de l'argentí Juan Manuel Fangio, a qui en tota la història només supera, amb set, l'alemany Michael Schumacher.

Per a Hamilton, en cas d'aconseguir-lo, suposaria el quart títol en els últims cinc anys (als de les temporades 14, 15 i 17 amb Mercedes cal afegir-hi el del 2008 amb McLaren), mentre que per a Vettel, que va guanyar els seus quatre títols en l'època en la que Red Bull no tenia rival (del 2010 fins al 2013) implicaria fer realitat el seu somni de guanyar un títol amb Ferrari i emular, així, qui era el seu ídol de petit, Michael Schumacher.

540x306 Vettel, signant autògrafs a l'arribada a Hungaroring / BERNADETT SZABO / REUTERS Vettel, signant autògrafs a l'arribada a Hungaroring / BERNADETT SZABO / REUTERS

Després del triomf de fa una setmana de Hamilton a Alemanya (després que Vettel cometés una errada quan era líder de la cursa i es quedés sense puntuar), el britànic arriba a Hungaroring líder del Mundial amb 188 punts, 17 més que Vettel. Amb Räikkönen tercer (131 punts) i Bottas quart (122 punts), tot apunta que la lluita pel títol tornarà a estar entre el britànic de Mercedes i l'alemany de Ferrari.

Ara per ara, a falta de la dotzena cursa de l'any d'aquest diumenge, els dos pilots que lluiten per coronar-se tenen quatre triomfs per cap: Vettel va guanyar les dues primeres curses de l'any a Austràlia i Bahrain, a més de pujar al capdamunt del podi al Canadà i a la Gran Bretanya. Hamilton, per la seva banda, va triomfar a l'Azerbaidjan, a Montmeló, a França i a Alemanya.

Després d'Hongria i de les vacances, encara quedaran nou cites per arribar a Abu Dhabi el 25 de novembre, la cursa que tancarà el campionat. Així, el Mundial es reprendrà a finals d'agost amb dues curses seguides: l'últim cap de setmana es disputarà el Gran Premi de Bèlgica a Spa-Francorchamps i, la setmana següent, la primera de setembre, el Gran Premi d'Itàlia a Monza.