La Fórmula 1 torna al circuit Paul Ricard 28 anys després

Feia deu anys que els motors dels fórmula 1 no sonaven al territori francès. I encara divuit més, des del 1990, que els monoplaces de la categoria reina del món de motor no rodaven pel circuit Paul Ricard, el traçat de Le Castellet on aquest diumenge es disputa la vuitena cita del campionat amb Sebastian Vettel i Lewis Hamilton separats per tan sols un punt. El retorn del GP de França al calendari del Mundial de F1 és, juntament amb la tornada de Hockenheim, la principal novetat de la temporada.

Després de 'perdre' el Mundial a favor del traçat de Magny Cours el 1991 (aquest circuit va acollir la prova fins al 2008), el Paul Ricard s'ha renovat per tornar a ser l'escenari d'una cursa de Fórmula 1. Construït per l'empresari del mateix nom a finals dels anys 60, es caracteritza per una llarguíssima recta i les inconfusibles escapatòries de color blau i vermell, que substitueixen la grava típica de la resta de traçats. El circuit francès (de 5,842 km, un dels més llargs del campionat) s'ha reasfaltat i, per tant, és molt llis però amb molta adherència, semblant a la de Montmeló, que va canviar la pell també aquest hivern a petició dels pilots de MotoGP.

L'últim que va aconseguir la victòria al circuit de Le Castellet va ser el pilot francès Alain Prost, que precisament amb un Ferrari va sumar a la cursa de casa seva el triomf número 100 de la seva carrera. De fet, Prost és l'únic pilot de la història de la F1 que ha aconseguit guanyar als tres traçats del territori francès: Dijon, Paul Ricard i Magny Cours.

A l'actual graella, de fet, tan sols hi ha dos pilots que hagin guanyat una cursa de F1 disputada en territori francès. El guanyador de l'última prova a Magny Cours va ser Felipe Massa, ja retirat, però encara estan en actiu Fernando Alonso, que va pujar al capdamunt del podi francès l'any 2005 amb Renault, i Kimi Räikkönen, que va guanyar-hi el 2007 amb Ferrari.

Canvi d'horaris a causa del Mundial

Arran de la celebració del Mundial de futbol de Rússia, els horaris del Gran Premi de França de Fórmula 1 es modifiquen. Divendres ja es va modificar l'horari de la segona sessió d'entrenaments lliures, que es va disputar després del Brasil-Costa Rica, i dissabte els entrenaments oficials es disputen a les 16.00 h per no coincidir amb el Bèlgica-Tunísia. I la cursa d'aquest diumenge es disputarà a les 16.10 h (Movistar Fórmula 1), una hora més tard, per evitar coincidir amb l'Anglaterra-Panamà de la segona jornada del grup G del Mundial. Tot i això, sí que coincidirà amb el Japó-Senegal, que arrencarà a les 17 h.