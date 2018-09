Hamilton no dona treva i s'emporta la 'pole' a Singapur

Lewis Hamilton no vol donar treva al seu principal perseguidor, Sebastian Vettel. El britànic ha volat sobre l'asfalt del circuit de Marina Yas, a Singapur, amb un temps de 1:36.015, tres dècimes més ràpid que el Red Bull de Max Verstappen i sis més que el Ferrari de Sebastian Vettel, que juntament amb el seu company d'equip era favorit per ocupar la primera posició de la graella de sortida. L'alemany, principal perseguidor del líder del Mundial, haurà de remuntar posicions si no vol veure ampliada la distància.

"Ha sigut una classificació emocionant. La volta ràpida ha sigut com fer màgia; estic aclaparat, realment feliç", ha confessat Hamilton, força satisfet després d'haver-se endut la setena 'pole position' de la temporada. I de l'entusiasme del britànic, a la decepció de l'alemany: "No és l'ideal. Per a nosaltres ha sigut una sessió desordenada. No és el que volia, no és el que volíem".

El Ferrari de Raikkonen sortirà des de la cinquena posició, després d'haver vist com Valtteri Botas ha quedat per davant seu i sortirà quart.