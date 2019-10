Marc Márquez també sap guanyar després de proclamar-se campió del món

Fa quinze dies, Marc Márquez es proclamava campió del món de MotoGP. Tot i això, llavors ja va dir que volia seguir donant-ho tot per fer que Honda guanyés el campionat de marques (cosa que ha aconseguit aquest diumenge al Japó, a casa seva) i el seu equip, HRC, el d'equips (això encara està pendent, perquè l'equip Ducati té 17 punts més que el Repsol Honda). I dit i fet. Aquest diumenge, després que dissabte sumés la pole en un circuit on fins ara no ho havia aconseguit, al Japó ha tornat a vèncer. Novament, una cosa que fins ara no havia aconseguit: guanyar la cursa just després de proclamar-se campió del món.

El de Cervera, que sortia primer, tan sols ha vist com Fabio Quartararo li plantava cara en la primera volta: el francès, que aquest diumenge s'ha assegurat ser el millor debutant de l'any, ha superat Márquez, però ràpidament el català s'hi ha tornat. I no només això: s'ha escapat. Quartararo ha intentat acostar-se a Márquez, però la reacció del d'Honda ha estat contundent: ha incrementat el ritme i s'ha desempallegat del francès.

Amb Márquez sol al davant i amb Quartararo perseguint-lo, pel darrere Dovizioso i Viñales han superat Morbidelli i s'han disputat el tercer lloc del podi. Mentre el de Roses tractava d'avançar l'italià de Ducati, Dovizioso es defensava tapant tots els forats per sumar el seu podi número 100.

Maverick Viñales s'ha hagut de conformar amb el quart lloc, mentre que darrere seu han creuat la línia d'arribada Crutchlow, Morbidelli, Rins i Mir. Pol Espargaró ha acabat onzè, el seu germà Aleix 15è i Jorge Lorenzo, 17è. Tito Rabat, per la seva banda, ha decidit no disputar la cursa a causa de les molèsties que arrossegava a la mà.

Àlex Márquez sobreviu al GP del Japó

651x366 Luca Marini ha guanyat el GP del Japó de Moto2 / TORU HANAI / EFE Luca Marini ha guanyat el GP del Japó de Moto2 / TORU HANAI / EFE

Luca Marini ha aconseguit el triomf en el Gran Premi del Japó de Moto2 després de batallar amb Thomas Lüthi pel primer lloc. Àlex Márquez, que després de la salvada durant els entrenaments de dissabte ha evidenciat que tenia problemes a la pista japonesa, ha sobreviscut per acabar sisè. Tot i això, el petit dels germans Márquez tindrà la setmana vinent a Austràlia la primera oportunitat de convertir-se en campió del món de Moto2, ja que ara té 36 punts més que Lüthi, que aquest diumenge ha estat segon, i 42 més que Augusto Fernández, que ha acabat vuitè. Així doncs, a Phillip Island Àlex Márquez necessita sumar 14 punts més que Lüthi i vuit més que Augusto Fernández per aconseguir el títol a dues curses per al final.

La cursa ha començat amb Marini liderant, seguit de Fernández, Baldassarri i Chantra. Més endarrere, Àlex Márquez i Thomas Lüthi començaven un ball en què s'han anat intercanviat diversos cops la posició. De fet, en una d'aquests ocasions el suís ha aprofitat un ensurt d'Àlex Márquez per avançar-lo. Lüthi ha trigat quatre voltes a desempallegar-se del de Cervera i ha fixat el seu objectiu en els tres del davant: Marini, Baldassarri i Chantra. El tailandès, debutant en la categoria i que s'havia despenjat una mica del duo capdavanter, no ha estat rival. Baldassarri ja ha donat més guerra a Lüthi, que ha passat a ser segon a 14 voltes per al final. Al davant només hi tenia Marini. El suís l'ha superat quan faltaven 12 voltes i l'italià, intel·ligent, l'ha controlat des del darrere. Tenien un ritme similar i, per tant, Marini ha anat estudiant Lüthi fins que, a dues voltes per al final, l'ha tornat a superar.

Més endarrere, Àlex Márquez ha tingut diversos companys de ball. Després de Lüthi ha estat el torn de Marcel Schrotter, fins que ha entrat en acció Jorge Martín, que venia del darrere amb molta força. De fet, el de KTM ha superat Baldassarri a dues voltes per al final després d'una gran remuntada i ha aconseguit el seu primer podi a Moto2. Márquez, conscient que Lüthi anava al davant, ha intentat forçar i ha superat Augusto Fernández, amb toc inclòs. El català, a les acaballes, s'ha vist superat per Navarro, que ha creuat la línia d'arribada davant seu. Augusto Fernández ha estat vuitè i cau fins al tercer lloc de la general. Iker Lecuona i Xavi Vierge han caigut quan s'havien disputat cinc voltes i han estat traslladats al centre mèdic del traçat.

Dalla Porta gairebé sentencia el Mundial de Moto3

651x366 Lorenzo Dalla Porta celebra el triomf en el GP del Japó de Moto2 / TORU HANAI / EFE Lorenzo Dalla Porta celebra el triomf en el GP del Japó de Moto2 / TORU HANAI / EFE

En la categoria petita, Lorenzo Dalla Porta està a punt de convertir-se en campió del món de Moto3. El pilot italià ha guanyat la cursa, i això sumat a la caiguda (i posterior retirada) d'Aron Canet (el seu principal rival en el campionat) i de Tony Arbolino fa que deixi gairebé sentenciat el títol. Per ser campió a Austràlia, Dalla Porta ha de sumar tres punts més que Canet a Phillip Island.

En la sortida, Suzuki s'ha situat primer, amb Canet superant Dalla Porta unes posicions més enrere. El valencià ha anat escalant posicions i a la cinquena volta ja era quart, però s'ha colat en la frenada i s'ha vist superat per Dalla Porta i Arenas. Amb l'italià remuntant i situant-se primer, Tony Arbolino ha caigut i ha dit adeu a les seves opcions de lluitar pel títol. Ha estat a la volta 10, quatre abans que Canet també caigués. El valencià ha anat per terra en el revolt 9 i, tot i que ha pogut tornar a la pista, s'ha reincorporat en la 21a posició i ha decidit retirar-se després de veure que no podia seguir el ritme dels del davant.

A Dalla Porta l'han acompanyat al podi Arenas i Vietti. Sergio García ha acabat cinquè i Jaume Masià, setè.