La incertesa del Brexit, un maldecap per a la F1

El Brexit ha sigut el convidat d’excepció d’aquesta pretemporada de Fórmula 1. Els caps d’equip, inquiets, es mostraven preocupats sobre què pot passar a partir del 29 de març, dia en què en principi el Regne Unit hauria de sortir de la Unió Europea (si bé ja es comença a parlar d’una possible pròrroga en cas que no hi hagi acord, com sembla que passarà). Dels deu equips que actualment configuren la graella de sortida de la Fórmula 1, set tenen la seu a Anglaterra. Tan sols no l’hi tenen Ferrari, Alfa Romeo i Toro Rosso. I la majoria dels equips amb seu a la Gran Bretanya han alertat del risc que suposaria que el Regne Unit sortís de la Unió Europea sense acord. “En aquest moment hi ha el risc que el Regne Unit deixi de ser el lloc tan competitiu que és actualment. Esperem que segueixi sent-ho”, avisava Toto Wolff, el cap de l’escuderia Mercedes, al Circuit de Barcelona-Catalunya durant els tests de pretemporada. “Si es produís un Brexit sense acord, crec que tindria un impacte en com gestionem els viatges a les curses, com desenvolupem els monoplaces i els preparem per competir. És un escenari de malson que no em vull ni imaginar”, afegia Wolff, que explicava que tot el que envolta el Brexit és “una preocupació” tant per a ells com per a tots els que viuen i treballen de la F1.

En efecte, l’escuderia Mercedes és una de les set que tenen la seu al Regne Unit. Ells la tenen a Brackley, McLaren a Woking, Red Bull a Milton Keynes, Williams a Wantage, Renault té la fàbrica a Enstone, Haas a Banbury i Racing Point a Silverstone. Wolff va ser un dels primers a posar el crit al cel i ja s’ha reunit amb David Richards, president de Motorsport UK, l’associació que reuneix la indústria britànica del motor i que el gener passat va anunciar que un Brexit sense acord podria obligar els equips a marxar del Regne Unit. “Hauríem d’estar orgullosos de tenir els millors equips de F1 i els campions del món amb seu aquí. Hem d’intentar fer-los la vida més fàcil, hem d’assegurar-nos que no passi res dolent”, deia fa poc Richards, que és de l’opinió que una sortida no pactada del Regne Unit de la Unió Europea podria amenaçar la viabilitat de les escuderies amb seu a Anglaterra.

Múltiples viatges a l’any

“Tenim un accés fantàstic al talent del Regne Unit avui en dia. El que Silicon Valley és per a la tecnologia, el Regne Unit ho és per a la Fórmula 1”, afirmava Wolff, que avisava: “Som molts els equips que viatgem a les curses 21 cops a l’any. Entrem i sortim del Regne Unit... Qualsevol interrupció fronterera perjudicaria enormement la indústria del Regne Unit”.

El cap de l’escuderia Mercedes va deixar en l’aire la idea que un possible Brexit sense acord pogués beneficiar els altres equips que tenen la seu fora del Regne Unit: Ferrari, Alfa Romeo i Toro Rosso. “Seria un avantatge enorme per a ells sobre tots els equips amb seu al Regne Unit”, indicava, preocupat, alhora que reconeixia que ja s’havia posat en contacte amb la primera ministra britànica, Theresa May, per expressar-li per escrit la seva preocupació. Des de l’altra banda, Maurizio Arrivabene, cap de l’escuderia Ferrari, va apuntar que el Brexit podria fer que molta gent anés a trucar a la porta de Maranello, però ràpidament va afegir: “En general, per a la Fórmula 1 aquest no és el millor escenari, espero que es trobi una solució”.

Christian Horner, cap de l’equip Red Bull, demanava que es trobi una solució aviat. “Crec que és important que s’arribi a una solució més d’hora que tard per acabar amb totes les inseguretats. Fins que no s’arribi a cap acord, no sabem de què estem parlant”, deia, prudent. Ell, a diferència de Wolff, es mostrava més calmat, més a l’expectativa. “Crec que la conclusió és que la gent continuarà fent negocis amb el Regne Unit si som competitius i seguim sent bons en el que fem”, apuntava com a conclusió el cap de Red Bull.

Així doncs, amb un ull al Regne Unit, els equips comencen a posar rumb a Austràlia per afrontar la primera cursa, prevista per al 17 de març.